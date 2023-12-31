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31 Aralık 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 15:00:00

Türkiye 2023'te dünyaca ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaptı

Kaynak: AA

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Dünyaca ünlü çok sayıda sanatçı ve grup bu yıl Türkiye'deki konserlerinde müzikseverlerle buluştu.

2023 boyunca farklı şehirlerde gerçekleştirilen geniş kapsamlı konserlerde bir çok uluslararası sanatçı sahneye çıktı.

Grammy ödüllü keman virtüözü Maxim Vengerov, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amaçlı konser düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 19 Nisan'da gerçekleştirilen konserin geliri depremzedelere bağışlandı.

Heavy metal grubu Manowar, "Crushing The Enemies of Metal" turnesi kapsamında Türkiye'ye gelerek ülkedeki 5. konserine imza attı. Küçükçiftlik Park'ta 3 Haziran'da düzenlenen konsere 10 binden fazla kişi katıldı.

HOLLYWOOD VAMPIRES İLK KEZ TÜRKİYE'DE KONSER VERDİ

Yabancı sanatçıların en sık konser verdiği İstanbul'da yılın en çok dikkati çeken konserlerinden biri de ünlü oyuncu Johnny Depp'in aralarında bulunduğu rock grubu Hollywood Vampires'ın konseri oldu.

Life Park'ta 10 Haziran'da düzenlenen konserde grubun vokalisti Alice Cooper, kendi şarkılarının yanı sıra ünlü rock gruplarının sevilen parçalarını da seslendirdi.

ABD'li folk grubu The Lumineers Türkiye'deki ilk konserini, 30. İstanbul Caz Festivali kapsamında 12 Temmuz'da verdi. Parkorman'da gerçekleştirilen konserde grup "Ho Hey", "Cleopatra", "A.M. Radio" ve "Stubborn Love" gibi şarkılarının olduğu bir seçkiyi seslendirdi.

Dünyaca ünlü ABD'li keman virtüözü ve dansçı Lindsey Stirling'in 20 Temmuz'daki İstanbul konseri de ses getirenler arasındaydı. Turkcell Vadi İstanbul'daki konserde Stirling, izleyicilere 1 buçuk saatlik keman ve dans şöleni yaşattı.

STEVE VAI, GİPSY KİNGS, NAİ BARGOUTHI VE LE TRIO JOUBRAN KONSERLERİ

Rock müziğin önemli isimlerinden Deep Purple'ın eski solisti Glenn Hughes, Deep Purple ile kaydettiği "Burn" albümünün 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği dünya turnesi kapsamında 6 Ekim'de Ankara ODTÜ Vişnelik'te, 7 Ekim'de ise İstanbul Maximum Uniq Açık Hava'da hayranlarıyla buluştu.

İstanbul'daki konserlerde bunun yanı sıra Steve Vai, Gipsy Kings, Chris de Burgh, Soen, Imany, Nai Barghouti, Dino Merlin, Marcus Miller, Emel Mathlouthi, Buika, Evgeny Grinko, Stjepan Hauser, Le Trio Joubran, Balazs Havasi, Epica ve Yasmin Levy'nin de arasında bulunduğu dünyaca ünlü sanatçılar ağırlandı.

PORTEKİZLİ MÜZİSYEN PONTES ANKARA'DA SAHNE ALDI

Ankara bu yıl dünyaca ünlü müzisyenlerin konserlerine tanıklık ederken Portekizli şarkıcı Dulce Pontes'in 15 Ekim'deki konseri başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Özgün Fado tarzıyla Portekiz'in geleneksel müziklerini uluslararası arenaya taşıyan Pontes, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ana Salon'daki konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Budapeşte Festival Orkestrası Oda Müziği Topluluğu da 13 Nisan'da CSO Ada Ankara'daki konseriyle ilk defa Türkiye'de sahne aldı.

Bu yıl 37. kez düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında çok sayıda yabancı grup ve müzisyen başkente gelirken, Taipei Filarmoni Oda Korosu ve Sofia Vokalensemble'ın konserleri dikkati çekti.

"Başkent Kültür Yolu Festivali: Türkiye-Kore Dostluk Caz Konseri" kapsamında konser veren Güney Koreli piyanist Gee Hye Lee, 24 Eylül'de CSO Ada Ankara'da hayranlarıyla buluştu.

Ankara'da ayrıca 15 Nisan'da Wishbone Ash, 18 Nisan'da Steve Vai ve 15 Kasım'da Geoff Tate konserleri müzikseverleri sevindirdi.

CHRISTINA AGUİLERA VE ROBBIE WILLIAMS İLK KEZ TÜRKİYE'DE SAHNEYE ÇIKTI

Bazı sanatçılar ilk Türkiye konserlerini bu yıl verirken, Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera 9 Ağustos'ta Antalya'da hayranlarıyla buluştu. "Stripped" ve "Dirrty" parçalarıyla konserine başlayan sanatçıya sahnede 8 dansçı ve 3 vokalist eşlik etti.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams ise Türkiye'deki ilk konserini 18 Ağustos'ta Bodrum'da verdi. Lujo Hotel Bodrum'da sahne alan sanatçı, "Strong", "Come Undone", "Don't Look Back in Anger", "Feel", "Kids" ve "Rock DJ" gibi parçaları seslendirdi.

Etiketler : türkiye kaçak içki ünlü sanatçı konser
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