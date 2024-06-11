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Türk Telekom Tivibu'dan Bayram Neşesi
11 Haziran 2024 Salı 11:26:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 11:26:00

Türk Telekom Tivibu'dan Bayram Neşesi

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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü daha özel kılmak için izleyicilerine unutulmaz bir sinema şöleni sunuyor.

Haziran ayında ailelerin birlikte keyifle vakit geçirebileceği, duygusal ve eğlenceli filmlerden oluşan özel bir seçki hazırlayan Tivibu, özel günlerde de ekranları âdeta sinema salonuna çevirerek unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Her yaştan izleyicinin beğenisini kazanacak geniş içerik yelpazesine sahip platform, haziran ayında Kurban Bayramı ve Babalar Günü'ne Özel Klasörlerinde zaman zaman güldüren, zaman zaman düşündüren duygu dolu filmleri ekrana getiriyor.

Babalar Gününe Özel Klasörün dram türünden filmi "Babamın Zaferi", Fransa'nın Provence kasabasında yaşayan öğretmen babasına hayran bir çocuğun hayatını anlatıyor.

Klasörün bir başka filmi olan "Kan Bağı"nda kızını öldürmeye çalışan kişilerden intikam almak için silah kuşanan bir babanın öyküsü anlatılıyor. Filmin başrolünü Mel Gibson üstlenirken, oyuncu kadrosunda, Erin Moriarty, Micheal Parks, William H. Macy bulunuyor.

Bayram Özel Klasörü de 14–24 Haziran tarihleri arasında Tivibu ekranlarında olacak. Bayram boyunca; "Aile Arasında", "Aykut Enişte", "Bayi Toplantısı", "Bizim Köyün Şarkısı", "Cici Babam", "Çok Filim Hareketler Bunlar", "Deliha", "Deliha 2", "Düğün Dernek", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Eltilerin Savaşı", "Eyvah Eyvah", "Eyvah Eyvah 2", "Eyvah Eyvah 3", "G.O.R.A", "Geniş Aile: Komşu Kızı", "Görümce", "Hedefim Sensin", "Kara Bela", "Karakomik Filmler: Kaçamak", "Karakomik Filmler 2", "Küçük Esnaf", "Niyazi Gül Dörtnala", "Olanlar Oldu", "Organize İşler", "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "Zaman Makinesi 1973" filmleri Bayram Özel Klasöründe izleyici ile buluşacak.

Etiketler : tivibu kurban bayramı türk telekom
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