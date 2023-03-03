Türk sanatçı, Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü'nü depremzedeler için alacak

Asıl mesleği avukatlıktan ayrılıp sanat dünyasına adım atan ve 25 yıl önce ortağı Görsev Bilkay ile birlikte İdol Sanat Evi'ni kuran Nuray Erden, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve engelsiz sanat çalışmaları sayesinde AP'nin Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü'ne layık görüldü.

Erden, ödülünü Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6 Mart'ta düzenlenecek törende alacak ve ödülün takdimi sırasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Törende, Nuray Erden'in yanı sıra sosyal sorumluluk ve insan hakları projeleriyle dünya çapında üne sahip olan Faslı Nadia Atia, Laoslu Bounthone Chantalavong Wiese, İngiltere'de dünyaya gelip Kenya'da büyüyen Tanasha Donna, Haitili Martine Moise, Bangladeşli Runa Khan, Ruandalı Cosolee Mukagendo ve Rus Inna Pletukhina'ya da Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü verilecek.

Görme engelliler yararına başlayan proje depremzedelere uzandı

Nuray Erden, AA muhabirine, 1998 yılında ortağı ile başlattıkları sanat çalışmalarını sosyal sorumluluk projeleri yararına yürüttüklerini, 9 yıl önce de görme engellilerin sanata erişimini kolaylaştırmaya karar verdiklerini anlattı.

Görme engellilerin görsel sanatlara ulaşamadığını, bu nedenle dokunulabilir eserler üretip sergiler açtıklarını anlatan Erden, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve Örnekköy'de Dokunulabilir Sanatlar Müzesini kurduklarını belirtti.

Modern sanat dönemindeki ressamların eserlerini çamurla kabarttıklarını ve görme engellilerin de algılayabileceği bir replikaya dönüştürdüklerini ifade eden Erden, müzeye olan yoğun ilgi ve engelsiz sanat çalışmaları sayesinde AP'den ödül daveti aldığını aktardı.

Erden, kendisini gururlandıran ödülü sanatçı dostları, sanata destek veren kurumlar ve tüm kadınlar adına alacağını söyleyerek, "Ödülü depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, ayrıca yakınlarını kaybeden, yaralanan tüm depremzedeler için almak istiyorum. Çok kara günlerden geçtiğimiz bugünlerde bunun bir nebze olsun moral verebilmesi hepimiz için çok önemli." dedi.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Törende depremin yıkıcılığına vurgu yapmak istediğini söyleyen Erden, "Konuşmamda depremde hayatını kaybedenlerden bahsedeceğim. Rica ettim ve hemen kabul ettiler, dinleyicileri 1 dakikalık da saygı duruşuna davet edeceğim. Bunu kabul ettiklerine çok memnun oldum. Hayatını kaybedenleri Avrupa nezdinde de birlikte anmış olacağız." diye konuştu.

Nuray Erden, İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde de atölye olarak bir sergi açmaya hazırlandıklarını, sergiden elde edilecek geliri de depremde engelli hale gelen çocuklar için kullanacaklarını sözlerine ekledi.