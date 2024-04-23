VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan: Ermenistan Azerbaycan Türklerine karşı etnik temizlik yaptı
IEA: Dünyada elektrikli araç satışları bu yıl 17 milyona ulaşarak güçlü artış gösterecek
Batı Şeria'da son 200 günde 487 Filistinli öldürüldü
Türk Dil Kurumu, 23 Nisan'da "Günün Kelimesi" uygulamasını başlattı
Başkan Erdoğan, Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti
"23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür"
23 Nisan 2024 Salı 15:45:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 15:45:00

Türk Dil Kurumu, 23 Nisan'da "Günün Kelimesi" uygulamasını başlattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkati çekmek ve kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla "Günün Kelimesi" uygulamasını başlattı.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlanılan uygulama kapsamında, kurumun tarihi binasının ön yüzüne asılan dijital ekranda her gün bir kelime paylaşılacak.

Trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'ndaki binadan, Türk bayrağının renkleriyle kırmızı zemin üzerine beyaz yazıyla paylaşılacak kelimelerin, toplu taşıma yolcularının da dikkatini çekmesi hedefleniyor.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, konuya ilişkin, Türk dilinin zenginliğini göstermek, dil bilincini artırmak, dil hakkında düşündürmek amacıyla Kurum olarak "günün kelimesini" seçerek paylaşmak istediklerini söyledi. Mert, şunları kaydetti:

"Bu uygulamaya 23 Nisan'da başlamak istedik çünkü dil milli egemenliğin ayrılmaz bir parçası, ulusun kimliğinin ve kültürel değerlerinin temel taşı. Gündelik dilimize yabancı kelimeler katılmaya devam ederken kendi dilimizin güzelliğinin de altını çizmek gerekiyor. Dijital ekranda paylaşacağımız ilk kelimeyi seçerken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler...' olarak seslendiği ve 23 Nisan'ı armağan ettiği çocuklarımızdan hareket ettik. Aynı zamanda onun hitabı da olan 'çocuk' kelimesiyle başladık. Süreç içerisinde paylaşacağımız kelimeleri milletimizin de katkılarıyla belirleyeceğiz. Yolu Atatürk Bulvarı'ndan geçenler binamıza bakmadan geçmesin. Uygulamanın ilerleyen süreçlerinde, dijital ekranda yer alan kelimeler halk tarafından belirlenecek. Türk Dil Kurumunun internet sayfası ve sosyal medya hesaplarına gönderilen 'günün kelimesi' önerileri değerlendirilerek dijital ekranda yer alacak. Bu sayede, toplumun dil hakkındaki tercihlerine ve görüşlerine de yer verilerek etkileşim sağlanacak."

Etiketler : türk dil kurumu türkçe günün kelimesi osman mert uygulama
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX