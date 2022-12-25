Tunceli'deki Bağın Kalesi, Urartular'dan kaldığı değerlendirilen izler taşıyor

Sarp dağların ve ormanların yaygın olduğu kentin, yapılan bilimsel araştırmalarla birçok medeniyetten izler taşıdığı tespit ediliyor.

Yüzlerce tarihi ve kültürel varlığın bulunduğu kentin Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde inşa edilen kaleler de binlerce yıllık geçmişe ışık tutuyor.

Mazgirt ilçesine bağlı Dedebağ köyünde yer alan Bağın Kalesi'nin, taşıdığı izlerden dolayı Urartular tarafından inşa edildiği değerlendiriliyor.

Sur, merdiven, tünel, yazıt ve kaya mezar gibi kalıntıların olduğu kale ve çevresi, il merkezi başta olmak üzere çevre illerden her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

Tur programlarıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki Peri Vadisi'ni gezdikten sonra çıktıkları Bağın Kalesi'nde fotoğraf çekiyor.

"MAZGİRT DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"



İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli'nin birçok uygarlığın yaşam sürdüğü bir yer olduğunu söyledi.

Kentte geçmişte yaşanan çeşitli sıkıntılar yüzünden arkeolojiye ağırlık verilemediğini ifade eden Ulaşoğlu, şöyle konuştu:

"Tunceli Müzesi'nin açılması ve bizim de alana inmemizle tarihi eserlerin yerlerini tespit etmeye başladık. Bağın Kalesi'nin yapmış olduğumuz araştırmalarda kim tarafından hangi tarihte yapıldığını kesin olarak tespit edemiyoruz. Günümüze kalan kalıntılarıyla yola çıkarak birtakım yorumlamalar yapmaya çalışıyoruz. Mazgirt ilçesinde Urartuların hakimiyetinin olduğu bir dönem yaşandığını ve kalenin de o zamanlardan kalma olduğunu değerlendiriyoruz."

Tarih ve kültür turizminin gelişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Ulaşoğlu, "Mazgirt ilçemiz bulunduğu konum itibarıyla kale, kilise, cami ve türbe gibi alanların yanı sıra doğal güzellikleri ve inanç turizmi açısından da önem taşıyor." ifadesini kullandı.

"KALEYİ VE ÇEVRESİNİ GEZDİKÇE GEÇMİŞE YOLCULUK YAPTIK"



Yörede fotoğrafçılıkla ilgilenen Hüseyin Narin de 5 kişiden oluşan grupla Bağın Kalesi'ni gezdiklerini anlattı.

Kalenin kalıntılarına hayran kaldıklarını dile getiren Narin, şöyle konuştu:

"Kaleyi ve çevresini gezdikçe geçmişe yolculuk yaptık. Bağın Kalesi'nin hemen yanı başında kuzeyden güneye doğru akan Peri Suyu var. Orası da çok müthiş manzara sundu ve seyrine doyamadık. Ayrıca kalenin en üst zirvesinde nöbetçi kulesi bulunuyor. Oraya da tırmanıp video, fotoğraf ve dron çekimleri yaptık. Kale şu anda bölgedeki dağ keçilerine de yaşam alanı sunuyor."