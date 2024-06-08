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08 Haziran 2024 Cumartesi 22:57:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 22:57:00

Tuğba yaza hazır

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Yeni teklisi 'Yolun Sonu'yla yaza hızlı giriş yapan Tuğba Yurt, bir radyo programına konuk oldu.

Tuğba Yurt, "Her şey yolunda uzun zamandır hareketli bir parça çıkarmamıştım. Şarkıya bir de klip çektik. Yazı ve sıcak havaları özledik, ben biraz daha deniz kenarı klipleri seviyorum" dedi. Yoğun konser programından da bahseden Yurt, "Bu arada konser trafiğimiz yazın gelmesiyle birlikte yoğunlaşmaya başladı. Fırsatını bulduğum zamanlarda sakin yerlerde dinlemeyi çok seviyorum. Göcek en sevdiğim yerlerden biri diyebilirim" dedi.

Etiketler : Tuğba Yurt Konser Klip
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