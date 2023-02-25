TRT'den miniklere moral ziyareti

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı burada çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklardan yoğun ilgi gören 'TRT Gezen Sinema TIR'ında ise Rafadan Tayfa'nın gösterimi gerçekleştirildi. Depremin ilk gününden itibaren devletin tüm birimleriyle sahada olduğunun altını çizen Sobacı, "Çocuklarımızın psikolojisini gözeterek rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmak için yola çıktık.11 ilimizi gezerek çocuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz'' dedi.