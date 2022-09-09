VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj!
Türkiye'den tarihi başarı... 60 milyonu geçti
Rus TV'sinde 'Türkiye' kavgası çıktı
Bu tarihlere dikkat! Sağanak geliyor
ABD'den kritik Türkiye mesajı!
Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri EMEA'nın en iyisi seçildi
Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçmeyecek
Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
Bakan Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak
TRT ortak yapımı 'Tay' 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak
Bakan Soylu duyurdu! "Kökünü kurutma" operasyonu!
6 sıra birden yükseldik
Gizli operasyon ile Tahran'dan alındı!
Atina'dan mektuplu itiraf!
"CHP ile ittifak içinde değiliz"
Zeybek performansı
Polisiye dönüş
Manisa çıkarması
Anne-oğul sahnede
Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır
Siğiller kâbusunuz olmasın
09 Eylül 2022 Cuma 10:18:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 10:18:00

TRT ortak yapımı 'Tay' 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Hz. Muhammed'in İslam tarihinin dönüm noktası olan hicret yolculuğunu konu edinen "Tay" adlı yerli animasyon film, 23 Eylül'de vizyona girecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesi anlatılıyor.

Çöl yolculuğu, hicretleri boyunca Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir'i takip eden Jabal'ın anılarını hatırlamasıyla farklı bir hikayeye dönüşüyor.

3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

Filmin yönetmenliğini TRT Çocuk'un çevreci kahramanı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları"nın yapımcısı Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor.

TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan filmin müziklerine ise Burak Çambel imza attı.

Etiketler : TRT ortak yapımı Riyah ihtiyar deve Jabal
Dijital başarı

Dijital başarı
Ayrılmaz ikili

Ayrılmaz ikili
Dört film anlaşması

Dört film anlaşması
Eylülde Bodrum'un Sultan'ı

Eylülde Bodrum'un Sultan'ı
Demet yere kapaklandı

Demet yere kapaklandı
Maç öncesi moral yemeği

Maç öncesi moral yemeği
Harbiye şovu

Harbiye şovu
35'inci yıl sahnesi

35'inci yıl sahnesi
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes