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29 Haziran 2023 Perşembe 12:17:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 12:17:00

TRT destekli filmler Çekya'da yarışacak

Kaynak: AA

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"57. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali" 30 Haziran-8 Temmuz'da Çekya'da düzenlenecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT destekli 2 film de dünya prömiyerlerini festivalde yapacak.

TRT destekli "Blaga's Lessons" filmi, dünya prömiyerini "57. Karlovy Vary Film Festivali"nin ana yarışma bölümü olan "Crystal Clobe Yarışması"nda yapacak.

Ödüllü Bulgar sinemacı Stephan Komandarev'in yönettiği, Katya Trichkova'nın yapımcılığını üstlendiği Bulgaristan-Almanya ortak yapımı film, geçen yıl Saraybosna Film Festivali'nin endüstri bölümü Cinelink'te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde "TRT Ödülü" kazanmıştı.

Eski bir öğretmen olan Blaga'nın dolandırılması ve kocasının mezarı için biriktirdiği parayı kaybetmesini konu alan film, komünizm sonrası Bulgaristan'daki sosyal duruma dair dikkat çekici tespitler sunuyor.

Festivalin endüstri bölümü Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde de TRT destekli "Gülizar" filmi yarışacak.

Yönetmen Belkıs Bayrak'ın ilk filmi olan "Gülizar", 12 Punto 2021'e seçilmişti. Çekimleri Türkiye ve Kosova'da gerçekleştirilen filmin yapımcılığını ise Mehmet Bahadır Er, Valmira Hyseni ve Belkıs Bayrak üstleniyor.

Festivalin endüstri bölümünde "TRT Ödülü" verilecek

TRT'nin dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali ile 2021 yılında başlattığı iş birliği bu yıl da devam ediyor.

Festivalin endüstri bölümü olan Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı 2 ayrı kategoride "TRT Ödülü" verilecek.

Kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" yarışması ile post prodüksiyon ve dağıtım aşamasındaki projelerin yarıştığı "First Cut +" bölümünde iki ayrı projeye TRT Ödülü verilecek.

Festivalde, uluslararası alanda önemli sinemacıların filmlerine yer verilen "Ufuklar" (Horizons) bölümünde, dünya prömiyerlerini geçen mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma Bölümü'nde yapan TRT ortak yapımları "La Chimera", "Club Zero" ve "Kuru Otlar Üstüne" filmleri de gösterilecek.

Etiketler : TRT TRT Ödülü Karlovy Vary
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