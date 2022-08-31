TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sinema dünyasında önemli yeri olan filmlerle ödüllü yapımlar ekrana gelecek.

Sinemaseverlerle buluşacak filmler şöyle:

1 Eylül 22.00 "Poppie Nongena" (Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu)

2 Eylül 22.00 "Like Sunday, Like Rain" (Yağmurlu Bir Pazar)

3 Eylül 22.00 "İki Şafak Arasında"

4 Eylül 22.00 "The Hunter" (Avcı)

5 Eylül 22.00 "Jamaica Inn" (Jamaika Hanı)

6 Eylül 22.00 "Rusari Abi" (Mavi Yaşmaklı)

7 Eylül 22.00 "Güvercin"

8 Eylül 22.00 "Mandariinid" (Mandalina Bahçesi)

9 Eylül 22.00 "On the Waterfront" (Rıhtımlar Üstünde)

10 Eylül 22.00 "A Pal utcai fiuk" (Pal Sokağı Çocukları)

11 Eylül 22.00 "Deux jours, une nuit" (İki Gün ve Bir Gece)

12 Eylül 22.00 "The Lady Vanishes" (Kaybolan Kadın)

13 Eylül 22.00 "Piremardha Nemimirand" (Ölümsüzler Köyü)

14 Eylül 22.00 "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar"

15 Eylül 22.00 "Rumba"

16 Eylül 22.00 "Risttuules" (Rüzgarların Arasında)

17 Eylül 22.00 "Belgen" (Dalga)

18 Eylül 22.00 "A Birder's Guide to Everything" (Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi)

19 Eylül 21.30 "Mon oncle d'Amerique" (Amerikalı Amcam)

20 Eylül 21.30 "Kömür"

21 Eylül 21.30 "Yol Kenarı"

22 Eylül 21.30 "Bunuel en el laberinto de las tortugas" (Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde)

23 Eylül 21.30 "The Help" (Duyguların Rengi)

24 Eylül 21.30 "Ballada o Soldate" (Askerin Türküsü)

25 Eylül 21.30 "American Violet" (Amerikan Menekşesi)

26 Eylül 21.30 "The Chaplin Revue" (Şarlo Revüsü)

27 Eylül 21.30 "Koshtargah" (Mezbaha)

28 Eylül 21.30 "The Pigeon Thieves" (Güvercin Hırsızları)

29 Eylül 21.30 "Museo" (Müze)

30 Eylül 21.30 "Hidden Figures" (Gizli Sayılar)