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08 Haziran 2024 Cumartesi 14:44:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 14:44:00

Topkapı Sarayı'nda tarihe yolculuk... Harem'in kapısı ilk kez açıldı!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Topkapı Sarayı'nın Harem bölümündeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile padişahlar için yemek yapılan Kuşhane Mutfağı da tarihinde ilk defa ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde bulunan Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından tarihinde ilk defa ziyarete açıldı.

ALANDA 120 ESER SERGİLENDİ

Yeni alanlarda, Milli Saraylar Koleksiyonlarında yer alan nesneler ve silikon heykeller kullanılarak canlandırmalar yapıldı, 120 eser sergilendi. Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, restorasyonu devam eden alanlar olduğunu belirtti.

HEDEF SARAYI KOMPLE AÇMAK

Başkan İlhan Kocaman, restorasyon çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Milli Saraylar olarak bizim hedefimiz, sarayın her yerini ziyaretçilere açabilmek. Kuşhane Mutfağı padişahın özel mutfağıdır. Sarayda usul bir yerde mutfakta sadece bir yerde yemek pişirilir. Sarayın belli bölümlerinde sunumlara hazırlanır. Padişahın sofrası da Kuşhane Mutfağı dediğimiz mutfakta sunumu hazırlanır. Orada hazırlanarak padişaha veya gece ihtiyaç halinde sunulmak üzere bir mutfak oluşturulmuştur."

Padişahlara sunulacak yemekler, saray mutfağından getirtilip burada servis ediliyor ve geceleri yemek ihtiyacı olduğunda yine bu mutfak kullanılıyor.

Hamamda dönemin özelliklerini ve kültürünü yansıtan 120'ye yakın eser sergilenmeye başlandı.

Etiketler : topkapı sarayı harem bölümü restorasyon ziyaret
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