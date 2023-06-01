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01 Haziran 2023 Perşembe 13:01:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 13:01:00

Tom Holland ve Zendaya'nın aktörlüğündeki "Örümcek Adam" filminin 4.'sü de yapılacak

Kaynak: AA

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Amerikalı film yapımcısı Amy Pascal, Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı "Örümcek Adam" serisinin 4'üncü filminin yapımının sürdüğünü bildirdi.

"Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş" filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan Pascal, Holland ve Zendaya'nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Pascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti.

Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, "Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız." ifadesini kullandı.

"Örümcek Kadın" filmi de yolda

Pascal, "Örümcek Kadın" filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.

Yapımcılardan Avi Arad da "Örümcek Kadın" filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda." dedi.

Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3'üncü filmi olan "Eve Dönüş Yok" 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8,2 puan almıştı.

Etiketler : Örümcek Adam Örümcek Kadın Zendaya
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