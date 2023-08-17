Tiyatronun ustası: Selim Naşit Özcan

Rum asıllı tuluat ustası Komik-i Şehir Naşit Bey ile Ermeni asıllı tiyatro oyuncusu ve kantocu Amelya Hanım'ın oğlu olan Özcan, 15 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Çocukluğu, Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosunun üstündeki evleriyle kulis arasında, kız kardeşi Adile Naşit ile sahne tozu yutarak geçti.

Başka bir meslek sahibi olmalarını isteyen babası desteklemese de tiyatroya gönül veren iki kardeş, cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarında ilk kez aynı sahneyi paylaştı.

Selim Naşit Özcan, babasının 1943'te vefatının hemen ardından tahsil gördüğü liseden ayrıldı. Aynı yıl, Muhlis Sabahattin'in operet topluluğunda Gül Fatma operetinde rol alan sanatçı, bir süre sonra Muammer Karaca operetine geçti ve Karaca'nın yanında 16 yıl çalıştı.

Usta sanatçı, 1952'de arkadaş toplantısında tanıştığı ve adını daha sonra Oya olarak değiştiren Sotiriya ile evlendi. Özcan çiftinin oğlu, Naşit Özcan 1957'de dünyaya geldi.

Eşinin ani vefatından sonra zor günler yaşadı

Eşinin bağırsak düğümlenmesi nedeniyle aniden vefatının ardından zor günler yaşayan sanatçı, bir süre sonra oyuncu Peyker Usta ile evlendi. Sanatçının ikinci eşinden Mehmet Ali ismini verdiği bir oğlu oldu.

Kardeşi Adile Naşit ve eniştesi Ziya Keskiner ile 1961'de Ankara'da babaları adına Naşit Tiyatrosunu kuran Özcan, bir süre Elhamra İstanbul Tiyatro Sahnesi'nde Toto Karaca, Gülriz Sururi, Engin Cezzar ve Muzaffer Hepgürler ile sahne aldı.

Usta sanatçı, 1966'da Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'na geçti, 1979'dan itibaren Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Devekuşu Kabare Tiyatrosu ve Karşı Tiyatroda oyunculuğa devam etti. Ahmet Uğurlu ve Levent Kırca tiyatrosunda 1990'lı yıllarda çalışan Naşit, Ferhan Şensoy ile Zeki-Metin'in TV dizilerinde de rol aldı.

Selim Naşit Özcan, en son oynadığı "Histeri" oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Yaşamı boyunca 300'e yakın oyun, 60'a yakın filmde oynadı

Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda da 18 yıl görev alan sanatçı, yaşamı boyunca 300 kadar oyunda ve 60'a yakın filmde rol aldı.

Özcan, 1998'de karaciğer kanserine yakalandıktan sonra son kez Cem Yılmaz'ın "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminde oynadı.

Ömrünün son yıllarını kanserle mücadele nedeniyle sahneden ayrı geçiren sanatçı, tedavi gördüğü hastanede pankreas kanserine yenik düşerek 18 Ağustos 2000'de 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçının sinemada rol aldığı yapımlar arasında, "Vur Patlasın Çal Oynasın", "Ah Nerede", "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?", "Hababam Sınıfı", "Aile Şerefi", "Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Neşeli Günler", "Sultan", "Şark Bülbülü" ve "Çarıklı Milyoner" gibi çok sayıda sevilen film yer alıyor.