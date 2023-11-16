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16 Kasım 2023 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 07:28:00

Tiyatroda "Tatlı Kaçık" zamanı

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"Tatlı Kaçık" adlı tiyatro oyunu güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkıyor.

"Tatlı Kaçık" güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkıyor. Uygur Sanat Tiyatrosu ve Uygar Yapım; John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği oyunun prömiyeri 18 Kasım cumartesi akşamı Fişekhane Ana Sahne'de olacak. Oyunda Ayşe Kökçü, Sidal Damar, Murat Akçay, Giray Ayla, Murat İlgar ve Uğur Ercan rol alacak.

"Kedisi Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı olan Opal'in kendi halindeki yaşamı, üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık bir şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad, kendi hesaplarının peşinde Opal'in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal, onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz. Ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler."

Tatlı Kaçık oyununun yönetmeni Naşit Özcan, Opal adlı karakteri şöyle anlatıyor: "İnsanların birbirinden hızla uzaklaştığı, kazanmak uğruna her şeyin yapıldığı, kıran kırana bir rekabetin gözleri kör ettiği ve tüm insani değerlerin ayaklar altına alındığı günümüz dünyasına Opal yani iyilik tek başına meydan okur. O tıpkı adını aldığı değerli taş gibi eşsiz ve kıymetlidir. Korunup kollanması, üzerine titrenmesi gerekir çünkü hırsın, paranın ve kötülüğün egemen olduğu bir dünyada bizi ancak iyilik kurtaracaktır."

Etiketler : tatlı kaçık tiyatro sanat
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