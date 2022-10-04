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04 Ekim 2022 Salı 14:47:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 14:47:00

Tivibu, Ekim ayına özel yeni içeriklerini açıkladı

Kaynak: AA

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Tivibu'dan yepyeni içerikler evlerimize konuk oluyor. Ekim ayı seçkileri arasında aksiyondan bilim kurguya, komediden drama birbirinden güncel içerikler öne çıkıyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, ekim ayına özel yepyeni içerikleri izleyicisiyle buluşturuyor.

Bu ay aksiyondan bilim kurguya, komediden dramaya birbirinden güncel içerikler öne çıkıyor. Tivibu müşterileri ekim ayı içeriklerine "Kirala Satın Al" ve "Tivibu Film" klasörlerinden ulaşabiliyor.

"Kirala Satın Al" klasöründe "Infinite", "Turning Red", "Death on the Nile" gibi güncel içerikler, "Tivibu Film" klasöründe ise "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", "Ghostbusters: Afterlife", "Spider-Man: No Way Home" ve daha fazlası bulunuyor.

"Resident Evil: Welcome to Raccoon City" sinemaseverlere korku dolu bir deneyim sunacak. Ayrıca, Spider-Man: No Way Home ve Sürükleyici bir polisiye filmi: "Death on the Nile" de sunumlar arasında.

Etiketler : Türk Telekom Tivibu Film Turning Red
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