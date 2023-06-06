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06 Haziran 2023 Salı 13:59:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 13:59:00

THINK House "Lazarus" ve "Sondan Sonra" oyunlarıyla sezonu kapatıyor

Kaynak: AA

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Yeni nesil kültür girişimi THINK House, bu ay sahnelenecek "Lazarus" ve "Sondan Sonra" oyunlarının ardından sezona ara verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Fırat Devecioğlu'nun yazdığı Lazarus 16 Haziran'da sahnelenecek. Oyun üstün insan, özgürlükten kaçış, temel bağlara dönüş temaları üzerinden insan ruhunun labirentlerine odaklanıyor.

Hasan Demirci'nin yönettiği ve rol aldığı tek kişilik oyunda ayrıca Nietzche, Schopenhauer, Freud ve C.G. Jung'un düşsel gölgeleri sahneden geçiyor.

Dennis Kelly'nin kaleme alıp Füsun Günersel'in Türkçe'ye çevirdiği Sondan Sonra oyunu ise 17 Haziran'da tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, nükleer saldırıdan kaçan iki kişinin iç çatışmalara ve şiddete sürüklenen hikayesini anlatıyor. Ayşe Günyüz Demirci ile eserde rol alan Hasan Demirci, oyunun yönetmenliğini de üstleniyor.

Etiketler : Fırat Devecioğlu Dennis Kelly tiyatroseverler
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