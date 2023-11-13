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13 Kasım 2023 Pazartesi 07:53:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 07:53:00

Terminatör, animasyon dizisiyle dönüyor

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Netflix, yeni Terminatör yapımından bir duyuru fragmanı paylaşarak serinin sevenlerini heyecanlandırdı.

Terminatör serisi, 2019 yapımının ardından emekli olması gerektiği yorumları almıştı. Netflix gerçekleştirdiği Geeked Week etkinliğinde yeni Terminatör yapımından bir duyuru fragmanı paylaşarak serinin sevenlerini heyecanlandırdı. Bu sefer film, anime olarak geri dönüyor. Serinin önceki yapımlarında olduğu gibi dizide de yine insan ve robot ırkının savaşa sürüklendiği distopik bir gelecekten, savaşı önlemek adına geçmişe gönderilen bir kadın askerin hikayesini izleyeceğiz.

Etiketler : terminatör animasyon dizi netflix
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