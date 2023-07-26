"Tereddüt Çizgisi" filmi dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak

"Tereddüt Çizgisi" filmi dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak

TRT ortak yapımı film, festivalin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü'ne kabul edildi.

Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Avukat Canan'ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalışını konu alan "Tereddüt Çizgisi", 12 Punto 2021'de "TRT Ortak Yapım Ödülü" kazanmıştı.

Türkiye, İspanya, Romanya, Fransa ortak yapımı olan film, San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.