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04 Eylül 2023 Pazartesi 07:18:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 07:18:00

TEKNOFEST'teki "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisine ziyaretçi ilgisi

Kaynak: AA

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TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi işbirliğiyle düzenlenen "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisi ziyaretçilerin uğrak noktalarından oldu.

Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'teki sergiye ilişkin AA'ya açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Sorumlusu Talha Turhal, serginin festivalin ruhuna uygunluğu için özel çalışma yürüttüklerini ve objeleri özenle seçtiklerini belirtti.

Sergi koleksiyonunda çeşitli kategorilerde eserler bulunduğunu aktaran Turhal, en dikkat çeken eserlerin Lagari Hasan Çelebi'nin Sultan 4. Murat'a gösteri yaptığı roket, Takiyüddin'in sanayi devrimi öncesinde icat ettiği buharlı döner aleti ve usturlap lar olduğunu söyledi.

Etiketler : Etimesgut Havaalanı Lagari Hasan Çelebi Takiyüddin
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