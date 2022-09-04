VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi
Reuters'in İletişim Başkanlığı analizi Türkiye karşıtlığında yeni bir aşama
Merve Tuncel 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu
Swiatek ve Nadal, ABD Açık'ta tur atladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verdi
Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat
Boşnak lider Dzaferovic: Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengele...
İsviçre makamlarının, koruma altındaki Adnan Oktar mağdurunun bilgilerini Oktar'ın avukatlarına verd...
İran: Nükleer anlaşma metnindeki belirsizlikleri kabul etmiyoruz
Sincar'da nokta operasyon!
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sivas Kongresi' mesajı
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik gelişme!
Yapamadıkları kitaba sığmadı
Yunan basınına Başkan Erdoğan damgası!
HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası küstah tehdit
Aliyev'den Türkiye'ye övgü: Küresel düzeyde güçlü bir devlet
Annem şarkısını söyleyemedi
Geleneksel aile kampı
5. katta ölümle burun buruna
Eşine dolandırıcılık suçlaması
Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır
Otizm değil Uyaran Eksikliği
Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı
04 Eylül 2022 Pazar 11:39:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 11:39:00

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standı katılımcıların beğenisini kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bugün sona eriyor.

Geride kalan beş gün boyunca katılımcılar insansız hava araçlarından su altı teknolojilerine, elektrikli otomobillerden yapay zekaya pek çok alanda geliştirilen yerli ve mili teknoloji projelerini inceleme imkanı bulunken TEKNOFEST'in paydaş kurumlarının açtığı stantlarda da birbirinden farklı etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı standında vatandaşlar sanal gerçeklik gözlükleriyle müzeleri gezdi.

Vatandaşlar "yeşilçam telefonda" standında ise Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncularla sanal olarak nostaljik telefonlarla konuştu.

Stantta verilen konserlerde ise genç katılımcılar doyasıya eğlendi.

Etiketler : Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı TEKNOFEST T3 Vakfı
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı
Şarkılar âşıklara

Şarkılar âşıklara
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Ailecek akvaryum keyfi

Ailecek akvaryum keyfi
Kocaelispor'un marşı Manga'dan

Kocaelispor'un marşı Manga'dan
Memleket klibi

Memleket klibi
Anne olmak istiyorum

Anne olmak istiyorum
Renkli festival

Renkli festival

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes