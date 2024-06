Taylor Swift'in Dublin'deki "The Eras Tour" konserleri, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunacak. Bu konserler, Taylor Swift'in kariyerindeki farklı dönemlerden en sevilen şarkıları içerirken, sahne şovları ve özel konuk Paramore ile birlikte büyük bir müzik şöleni vaat ediyor. Hayranların bu eşsiz konser deneyimini kaçırmamak için biletlerini erkenden almaları tavsiye ediliyor.

KONSER DETAYLARI



- Tarih: 28, 29 ve 30 Haziran 2024

- Yer: Aviva Stadium, Dublin

- Kapı Açılış: 17:00

- Öne Çıkan Şarkılar: "Love Story", "You Belong With Me", "Shake It Off", "Blank Space" ve daha fazlası

ÖZEL KONUK: PARAMORE



Taylor Swift'in Dublin konserlerinde, Amerikan rock grubu Paramore da sahne alacak. Bu, hayranlar için ekstra bir heyecan kaynağı olacak ve konser deneyimini daha da unutulmaz kılacak.

BİLET BİLGİLERİ



Biletler, Ticketmaster üzerinden satışa sunuldu ve büyük ilgi görüyor. Hayranların erken rezervasyon yapmaları öneriliyor çünkü biletler hızla tükeniyor. Aviva Stadium'daki konserler için VIP paketler ve özel erişim biletleri de mevcut.

AVİVA STADİUM'DA GÜVENLİK VE HİZMETLER



Aviva Stadium, konser boyunca çeşitli yiyecek ve içecek hizmetleri sunacak. Tüm bar ve yiyecek stantları nakitsiz çalışacak, bu nedenle banka kartları ve dijital ödeme yöntemleri kullanılabilecek. Ayrıca, stadyumda güvenlik önlemleri kapsamında büyük çantaların getirilmesine izin verilmeyecek, sadece küçük el çantaları kabul edilecek ve bunlar da güvenlik kontrolünden geçecek.