Tayfun Burus: Mahkûmlara oyunculuk eğitimi vereceğiz

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27 Eylül 2022 Salı 10:34:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 10:39:00

Tayfun Burus: Mahkûmlar için ikinci bir şans

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Yapımcı Tayfun Burus, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk adı altında sinema filmi projesinin hazırlıklarına devam ediyor. Proje kapsamında cezaevinde bulunan hükümlülere oyunculuk eğitimi verilecek.

Burus Medya Film Yapım şirketinin kurucusu Tayfun Burus, hayata geçireceği sosyal sorumluluk adı altında sinema filmi projesine hazırlanıyor. Bir süredir Adalet Bakanlığı denetimli serbestlik müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yapan Burus, hazırlıklarını sürdürdüğü proje kapsamında cezaevinde bulunan mahkûmlara oyunculuk eğitimleri verilmesini sağlayacak.

TOPLUMA KAZANDIRMANIN YOLLARINI BULMAK GEREK

"Mahkûmlar toplumumuzun bir parçası. Onları topluma kazandırmanın yollarını bulmamız gerekiyor" diyen Tayfun Burus, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cezaevlerinde verilen eğitimler, onları topluma kazandırmanın yollarından biri. Bu eğitimler, hükümlülerin gelecekteki özgür yaşamlarında ikinci bir şans elde etmelerini, topluma daha kolay entegre olmalarını ve yaşamlarına daha mutlu bir şekilde devam etmelerini sağlıyor."

CEZAEVİNDEKİ ZAMAN DAHA VERİMLİ GEÇECEK

Tayfun Burus, proje hakkında da şunları söyledi: "Mahkûmların devletimizin koruma ve güvencesi altında bulundukları zaman dilimini onlar için verimli hale getirmek gerekiyor. 15 yaşında kamera asistanlığı yaparak setlere adım atmış, çok sayıda dizi ve filmde kameramanlık ve görüntü yönetmenliği yapmış, ardından kendi yapım şirketini kurmuş biri olarak; onlara bu sektörde bir kariyer fırsatı sunabileceğimizi düşündüm. Projemiz hayata geçtiğinde denetimli serbestlik ile dışarı çıkan mahkumlara oyunculuk eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimler, uzman isimler tarafından gerçekleştirilecek. Hüküm giymiş bireylerin yeniden topluma kazandırılmaları yolunda güzel bir adım olacak."

Etiketler : Burus Medya Film Yapım şirketi Tayfun Burus sinema filmi projesi
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