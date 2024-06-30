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30 Haziran 2024 Pazar 23:01:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 23:01:00

Tarihi ihtişama gece turu

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Topkapı Sarayı gece ziyaretine açıldı.

EFES VE HİERAPOLİS'LE BAŞLADI

Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde Efes Antik Kenti ve Hierapolis Örenyeri'nde bilet ve satış kanallarını yöneten SICPA Türkiye tarafından hayata gerçekleştirilen gece müzeciliği, Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı müzesinde de uygulanmaya başlandı. Topkapı Sarayı 29 Haziran'da tarihinde ilk defa gece ziyaretlerine açıldı.

YABANCI TURİSTE 5 BİN TL

Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de ziyaretçilere açık olacak. Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi eserler ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Bilet fiyatları gündüz ziyaretlerinden farklı uygulanacak. Sabah ziyaretlerinde Müze Kart ile girişler yapılırken, gece ziyaretlerinde Türk vatandaşlarına bin TL, turistlere ise 5 bin TL olarak uygulanacak.

Etiketler : Topkapı Sarayı gece müzesi ziyaret
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