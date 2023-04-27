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27 Nisan 2023 Perşembe 10:43:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 10:43:00

Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek

Kaynak: AA

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, restore edilen tarihi Hasanpaşa Hamamı, müze olarak ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, hamamların Türk-İslam medeniyetinin çok önemli unsuru olduğunu ve turistik olarak en ilgi çeken mekanların başında geldiğini belirtti.

Hasanpaşa Hamamı'nın tarihi bir eser olduğuna işaret eden Genç, "Askeri hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız, hamam olarak da kullanılmış ama zamanla terk edilmiş. Biz göreve geldiğimizde Valimizle yaptığımız istişarede burayı devralma talebimizi kendilerine ilettik ve devraldık." ifadesini kullandı.

Genç, Valiliğin desteğiyle koruma kurulu onaylı projeleri doğrultusunda hamamı orijinaline uygun şekilde gün yüzüne çıkardıklarını kaydederek, yapıda tasarım ve içerik çalışmalarının titizlikle tamamlandığını aktardı.

Hasanpaşa Hamamı'nın müze konseptiyle yakında hizmete açılacağını ifade eden Genç, eski hamam kültürünü yaşatacak bütün unsurları burada teşhir edeceklerini belirtti.

Genç, şunları kaydetti:

"Projemizin çok amaçlı salon, fuaye ve kafe bölümüyle ilgili tasarım ve içerik çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca hamamın bahçesini de peyzaj anlamında çok güzel hale getirdik. Oturma ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerin o eski kültürü bizzat yaşayabileceği bir temada bahçemizi hazırladık. Trabzon halkıyla bütünleşecek, sosyal ve kültürel yaşamın çok önemli parçası olacak bir tarihi mirası daha hayata kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Etiketler : Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Türk-İslam medeniyeti
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