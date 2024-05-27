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Tarih yeniden canlanıyor! 2 bin yıllık büyüleyici keşif
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27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:11:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:11:00

Tarih yeniden canlanıyor! 2 bin yıllık büyüleyici keşif

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Türkiye'den keşif haberleri gelmeye devam ediyor. Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk dönemine ait 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri gün yüzüne çıkarıldı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'den yeni keşif haberleri gelmeye devam ediyor. Büyücü olarak nitelendirilen keşfi Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre, Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk dönemine ait iki heykel bulundu.

"TARİH YENİDEN CANLANIYOR"

Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen İki Katlı Dükkânlar–Stoa Kompleksi'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Zeus ve Aphrodite heykellerinin 2 bin yıllık olduğu belirlendi.

Kültürel mirasımızı korumaya ve yaşatmaya yönelik büyük öneme sahip bu eserlerin turizme katkısı da olması bekleniyor.

Etiketler : aspendos antik kenti zeus aphrodite heykel keşif
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