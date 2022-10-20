VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pınar Gültekin davasında karar usulden bozuldu
Endonezya'da şurupların 99 çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğu açıklandı
Hatay'da fabrikada kazan patladı: 2 yaralı
Zelenskiy 2 bin 507 kişiyi kapsayan yaptırımları onayladı
Biden'dan, Truss'ın istifasının ardından 'müttefikliğimiz değişmeyecek' mesajı
İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık yarışına katılabilir
AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı
Tuz Gölü'nde “Kırılsın Ellerim” rüzgarı esti
BM: Libya'da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
İran: Azerbaycan ve Ermenistan'da yabancı güçlerin varlığına karşıyız
Kovid-19 ABD'de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu
Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezidir
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü
"Ukrayna'ya askeri destek, NATO'yu bizimle çatışma durumuna yakınlaştırıyor"
"Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli"
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
Dijital dönüşümde Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi
Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernekten selzedelere 120 ton insani yardım
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin yeni düzenleme kasımda devreye giriyor
Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor
20 Ekim 2022 Perşembe 18:06:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 18:06:00

Talip Karamahmutoğlu'dan Selçuk Balcı'ya yeni bir imza! Tuz Gölü'nde “Kırılsın Ellerim” rüzgarı esti

ABONE OL

Yeni bir single hazırlayan Selçuk Balcı, “Kırılsın Ellerim”i yorumladı. Sanatçı, şarkıya Şereflikoçhisar Tuz Gölü'nde klip çekti. Klibin yönetmen koltuğunda sinema yönetmeni Talip Karamahmutoğlu oturdu.

Şarkıları ve müzik dünyasındaki duruşuyla büyük takdir toplayan Selçuk Balcı, yeni teklisiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Müziğin Kült olmuş eserleri arasında yer alan Gülden Karaböcek'in "Kırılsın Ellerim" şarkısını cover'layan Balcı, şarkıya ses getirecek bir klip çekti.

"SİNEMATİK GÖRÜNTÜLER."

Selçuk Balcı, 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak "Kırılsın Ellerim"in klibi için Şereflikoçhisar Tuz Gölü'nde kamera karşısına geçti. Klipte etkileyici doğa manzaralarına yer verildi. Çalışmanın yönetmen koltuğunda ise çektiği uzun metraj filmlerle adından sıkça söz ettiren deneyimli sinema yönetmeni Talip Karamahmutoğlu vardı. Klipte sinematik görüntülere yer veren usta yönetmen, şarkının ruhuna göre bir klip çektiklerini ifade etti.

"İDDİALI GELİYOR."

Selçuk Balcı'nın kemençesiyle renk kattığı "Kırılsın Ellerim", müzik listelerine hızlı bir giriş yapacağa benziyor. Balcı'nın yepyeni bir yorum getirdiği şarkı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

"TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAK."

Konser ve sahne çalışmalarına da devam eden Selçuk Balcı, "Kırılsın Ellerim"i yayınladıktan sonra yeniden yollara düşecek. Balcı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek konser organizasyonlarıyla sevenleriyle buluşacak. En sevilen şarkılarını onlarla birlikte canlı olarak seslendirecek.

Etiketler : talip karamahmutoğlu selçuk balcı tuz gölü kırılsın ellerim single
‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi

‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi
45. yaşa Emir büyük yerden

45. yaşa Emir büyük yerden
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Şarkıcı olmak oyunculuktan kolay

Şarkıcı olmak oyunculuktan kolay
Kainat güzeli Defne

Kainat güzeli Defne
Mehter takımıyla kutlama

Mehter takımıyla kutlama
Kasabada yenilik

Kasabada yenilik
'Başarabilirsin' buluşması

'Başarabilirsin' buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX