Tuz Gölü'nde “Kırılsın Ellerim” rüzgarı esti

Şarkıları ve müzik dünyasındaki duruşuyla büyük takdir toplayan Selçuk Balcı, yeni teklisiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Müziğin Kült olmuş eserleri arasında yer alan Gülden Karaböcek'in "Kırılsın Ellerim" şarkısını cover'layan Balcı, şarkıya ses getirecek bir klip çekti.



"SİNEMATİK GÖRÜNTÜLER."



Selçuk Balcı, 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak "Kırılsın Ellerim"in klibi için Şereflikoçhisar Tuz Gölü'nde kamera karşısına geçti. Klipte etkileyici doğa manzaralarına yer verildi. Çalışmanın yönetmen koltuğunda ise çektiği uzun metraj filmlerle adından sıkça söz ettiren deneyimli sinema yönetmeni Talip Karamahmutoğlu vardı. Klipte sinematik görüntülere yer veren usta yönetmen, şarkının ruhuna göre bir klip çektiklerini ifade etti.

"İDDİALI GELİYOR."



Selçuk Balcı'nın kemençesiyle renk kattığı "Kırılsın Ellerim", müzik listelerine hızlı bir giriş yapacağa benziyor. Balcı'nın yepyeni bir yorum getirdiği şarkı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

"TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAK."



Konser ve sahne çalışmalarına da devam eden Selçuk Balcı, "Kırılsın Ellerim"i yayınladıktan sonra yeniden yollara düşecek. Balcı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek konser organizasyonlarıyla sevenleriyle buluşacak. En sevilen şarkılarını onlarla birlikte canlı olarak seslendirecek.