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26 Kasım 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 13:00:00

Süleyman Çelebi ve Âşık Veysel yılı

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), halk ozanı Âşık Veysel'i ve Mevlit'in yazarı Süleyman Çelebi'yi anma ve kutlama yıldönümleri programına aldı.

Süleyman Çelebi 2022'de, Âşık Veysel ise 2023'te UNESCO'nun resmi anma programlarında olacak.

Her ikisi de bu topraklarda köklü karşılığı olan isimler.

Her ikisi de temsil ettiği değerler sayesinde dünya ölçeğinde, tanınmayı, ilham alınmayı hak eden isimler.

Âşık Veysel, duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde, türkülerinde hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan büyük bir değer.

Âşık Veysel 1973 yılında aramızdan ayrıldı; UNESCO 2023 yılı anma etkinlikleri 50. vefat yıldönümüne denk düşmüş olacak.

Dolayısıyla 2023 yılı için güzel bir hazırlık yaparak, bu önemli 'insan hazinemizi' uluslararası platformlarda layıkıyla tanıtmanın yollarını şimdiden aramalıyız.

UNESCO'nun anma ve kutlama yıldönümlerine Türkiye'den dahil edilen bir diğer değer ise Süleyman Çelebi.

Halk arasında Mevlit olarak anılan Vesiletü'n-Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi vefatının 600. yılı olan 2022'de UNESCO resmi anma programlarına dahil edildi.

Mevlit, doğmak, doğum zamanı ve doğum yeri anlamları olan bir kelime. Ancak zamanla Peygamber'i doğum gününde anmak ve kutlamak için yazılan eserlerin genel adı oldu.

Baştan sona Peygamberimizin hayatını anlatan Çelebi'nin Mevlid'i Anadolu Türkçesi ile yazılmış ve sade dili sayesinde, yazıldığı günden bu yana, en tanınan, belki de en çok okunan eser olmuştur.

Yeryüzünde gelmiş geçmiş en etkin insan olan âlemlerin sevgilisini, Hz. Peygamber'i anlatan Mevlit'in henüz tercüme edilmediği diller varsa (gelecek yıl) bu eksiklik giderilebilir mesela.

Hatırladığım kadarıyla Devlet Opera ve Balesi'nin de bir Mevlit 'Kantat'ı var.

Çelebi'nin 1409 yılında yazdığı Mevlit kasidesi, seneler evvel, Kantat formunda senfonik bir eser olarak bestelenmişti.

Belki bu çalışmaya yenileri de eklenerek, dünyanın farklı başkentlerindeki konser salonlarında icrası sağlanabilir.

Daha farklı neler yapılabilir?

2022 çok yakın bir tarih, sanat dünyası ve idareciler elini çabuk tutmak zorunda.

ÜMRANİYE KİTAP FUARI

İstanbul'da haftanın önemli etkinliklerinden biri 2. Ümraniye Kitap Fuarı...

Ümraniye Santral Etkinlik Meydanı'nda düzenlenen fuara 100'den fazla yayınevi katılıyor.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur yazarı olduğu fuar söyleşi ve imza günü gibi etkinliklerle 28 Kasım'a kadar açık olacak.

BEDİR ACAR

Etiketler : süleyman çelebi aşık veysel unesco kitap fuarı mevlit sanat bedir acar
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