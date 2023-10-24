"Son Akşam Yemeği" filminin galası yapıldı

Filmin gösterimi öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Onur Tuna, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "Aslında çektiğimiz filmde anlatmaya çalıştığımız konu, Cumhuriyet'in ömrünün bir ideoloji boyutunda sonsuza dek yaşayabilme ihtimali." dedi.

Tuna, canlandırdığı "Mustafa Kemal" karakterinin bir kişi ama Atatürk'ün bir ideoloji olduğunu belirterek, "Biz hepimiz çocukluğumuzdan beri bu ideolojiyle büyüdük, bu şekilde harmanlandık. Oyuncu olarak böyle bir rolün bana gelmesi ayrı bir heyecandı, oynamak, role çalışmak ayrı bir heyecandı. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filmde ekip olarak doğru isimlerle bir araya geldiklerini söyleyen Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen bir film gibi duruyor ama çok küçük donelerle, metaforlarla çok büyük hikayeler anlatan bir film var elimizde. Bütün oyuncu arkadaşlarımızla hikayeyi okurken çok heyecanlandık ve güzel bir iş çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Umarım izleyenler beğenirler."

"Latife Hanım'ı keşke daha önceden tanısaymışım"

Filmde Latife Hanım'ı canlandıran Pelin Akil, "Çekim öncesi senaryoyu okuduğum andan itibaren süreç benim için çok heyecanlıydı ve çok güzel geçti. Ekip arkadaşlarımla kamera önü ve arkası hepsi canla başla yaptıkları işin hakkını vererek, inanılmaz bir emekle bu işin içindeydik." diye konuştu.

Akil, Latife Hanım'ı oynamaktan dolayı gurur duyduğunu vurgulayarak, "Onu keşke daha önceden tanısaymışım, sadece ismen biliyordum. Ama hayatını araştırınca, Atatürk'e olan sevgisini, hayranlığını, aşkını okudukça çok çok etkilendim. İyiki bu projenin içindeyim. Bence seyirciyi çok güzel bir film bekliyor ve uzun yıllar arkasından konuşulacak, çok uzun yıllar sonra açılıp, yeniden izlenebilecek bir film olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aslı Tandoğan da senaryoyu okuduğunda ağladığını ve heyecanlandığını dile getirerek, "Çok hızlı bir çekim sürecine girdik. Çok hızlı çekildi ama inanılmaz güzel bir platoda çekildi. Benim çekimlerim aslında bir gündü. Ben filmde Elif'in annesini oynuyorum. Kısa ama gerçekten çok acıklı bir hikayeleri var. Film, benim ölmemle birlikte Elif'in dedesinin yanına Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün mutfağına giden yolculuğunu anlatıyor." diye konuştu.

"Şimdiye kadar çekilmiş Atatürk filmleri içerisinde ayrıcalıklı bir film"

Oyuncu Engin Şenkan ise şunları söyledi:

"Birçok filmde oynadım ama böyle ses getirecek ve değerli bir filmde oynamayı çok istemiştim. Sağ olsunlar, teşekkür ederim bu filmi bana layık gördükleri için. Aslında yaptığım işlerin hiçbirisini izlemem, ilk defa kendimi bu filmde izleyeceğim. Çok güzel bir film oldu. Şimdiye kadar çekilmiş Atatürk filmleri içerisinde ayrıcalıklı bir film. İnsanların aklında, kalplerinde yer edecek. Atatürk'ün değerini bilen insanların çoğalmasını canıgönülden istiyorum. Çok kısa bir ömürde bu kadar başarısı... Daha fazla söylenecek bir şey yok."

Filmin senaristlerinden Vilmer Özçınar, "Güzel geri dönüşler aldık. Herkes filmi heyecanla bekliyor, biz de merakla bekliyoruz. İlk kez seyredeceğiz. Heyecanlıyız." dedi.

Filmin diğer senaristi Ayla Hacıoğulları, "Cumhuriyet'in 100. yılında böyle güzel bir projeye imza attığımız için, bu projenin parçası olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Film hakkında yazılacakları, değerlendirmeleri çok merak ediyoruz. Ama önden aldığımız duyumlar çok çok olumlu. Şimdi Osmanlı'nın damak tadını, tarihi takip ederek bir hikayeye doğru yol alacağız. Bu bir birlik ve devam hikayesi, en başından beri söylediğimiz gibi birleştirici bir hikaye." şeklinde konuştu.

Galada filmin yapımcısı Selim Tuncer, Cemal Hünal, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir, Tuğba Daştan ve Azra Aksu da konuşma yaptı.

Sinema dünyasından birçok ismin konuk olduğu galaya AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen ile Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.

Fahir Atakoğlu'nun mini bir piyano resitali de sergilediği galada katılımcılara Bihter Türkan Ergül tarafından Koku Akademisi'nde "Son Akşam Yemeği" filmi için özel olarak tasarlanan Atatürk'ün kokusu hediye edildi.

"Son Akşam Yemeği" filmi, 27 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.



