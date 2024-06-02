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Son 7 yılda 7 bin 824 tarihi eser yeniden Türkiye'de
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02 Haziran 2024 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 15:30:00

Son 7 yılda 7 bin 824 tarihi eser yeniden Türkiye'de

Kaynak: AA

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, "Yasa dışı yollarla ülkemizden yurt dışına çıkarılmış eserlerimizi dedektif titizliğinde takip ediyoruz. 2018 yılından beri 7 bin 824 eserimizi ülkemize getirdik." dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, "Yasa dışı yollarla ülkemizden yurt dışına çıkarılmış eserlerimizi dedektif titizliğinde takip ediyoruz. 2018 yılından beri 7 bin 824 eserimizi ülkemize getirdik." dedi.

İnceciköz, yurt dışına kaçırılmış tarihi eserlerin tespiti ve iadesi amacıyla Bakanlık bünyesinde güçlü bir ekip oluşturulduğunu, emniyet ve jandarma ile koordineli çalışan ekibin başarılı neticelere imza attığını belirtti.

Daha önce Bakanlık bünyesindeki Kaçakçılık Şube Müdürlüğünün 2018 yılında daire başkanlığı seviyesine getirildiğini ifade eden İnceciköz, şöyle konuştu:

"Yasa dışı yollarla ülkemizden yurt dışına çıkarılmış eserlerimizi dedektif titizliğinde takip ediyoruz. Protokol imzaladığımız ülkelerle bizden kaçırıldığını kanıtladığımız eserleri yurdumuza getiriyoruz. 2018 yılından beri 7 bin 824 eserimizi ülkemize getirdik. Bu gayret her zaman var olacak ama temelde eserlerimizin yurt dışına çıkarılmaması için vatandaşlara yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bunun çok ciddi bir suç olduğunu, yerelde bunların korunması gerektiğini anlatıyoruz. Model olarak eser iadeleri ve kaçakçılıkla ilgili başlattığımız süreç dünyada rol model oldu. Biz burada artık kuralları belirleyen ülke olduk. Bir eserin üzerindeki toprak tanesinden o eserin ülkemizden kaçırıldığını kanıtlayabilir teknoloji, eğitim, bilgi ve birikime sahibiz. Gelecekte hedefimiz bugüne kadar kaçırılmış tüm eserleri getirmek."

Etiketler : türkiye tarihi eser kaçakçılık
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