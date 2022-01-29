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29 Ocak 2022 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 21:00:00

Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit sürprizi

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İzmir'in merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nin tiyatro bölümündeki kazılarda 26 metre uzunluğunda ve "L" biçiminde inşa edilmiş 2 bin yıllık geçit keşfedildi.

İzmir'in merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nin tiyatro bölümündeki kazılarda "sanatçı tuvaleti" bulan arkeologların bölgedeki son keşfi, 26 metre uzunluğunda ve "L" biçiminde inşa edilmiş 2 bin yıllık geçit oldu. Yaklaşık 20 bin kişilik tiyatroya izleyicilerin ulaşmasını sağlayan "L" biçiminde inşa edilmiş 4 metre genişliğindeki geçit, kamulaştırma yöntemiyle yıkımı yapılan evlerin 6-7 metre altında keşfedildi.

Etiketler : smyrna antik kenti sanatçı tuvaleti geçit
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