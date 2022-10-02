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02 Ekim 2022 Pazar 13:25:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 13:25:00

Sirkeli Höyüğü, arkeolog adaylarının bilimsel çalışmalarına da katkı sağlıyor

Kaynak: AA

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Geç Tunç ve Demir Çağı'na ait yerleşim yeri ve kalıntılarının bulunduğu, Hitit Kralı 2. Muvatalli'nin kaya kabartmasının yer aldığı Sirkeli Höyüğü'ndeki kazılar, yerli ve yabancı üniversite öğrencilerinin deneyim kazanmasını sağlıyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesi yakınlarında bulunan ve Hicaz Demiryolu üzerinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde, 2006 yılında başlayan kazılarda dünyanın çeşitli üniversitelerinden öğrenciler de yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Almanya ve İtalya'dan kazı çalışmalarına katkı sunmak için gelen 35 kişilik kazı ekibindeki öğrenciler, Geç Tunç ve Demir çağlarına ait kalıntıları gün yüzüne çıkartılmasına destek veriyor.

Tarihin izini süren öğrenciler, höyükteki çalışmalarıyla kendi bilimsel çalışmalarına da katkı sağlama şansı yakalıyor.

Kazı ekibinde yer alan Bern Üniversitesinden Dr. Deniz Yaşin Meier, AA muhabirine, kazılara belirli aralıklarla gelen birçok öğrenciyi yetiştirdiklerini söyledi.

Burada tecrübe edinen öğrencilerin ileride akademik ve bilimsel çalışmalar yürüttüklerini anlatan Meier, şöyle devam etti:

"Bizim hiçbir zaman tek amacımız kazı yapmak olmadı. İlk hedefimiz bilimsel kazılarımızı sürdürebilmek ancak bununla birlikte yeni kuşakları da yetiştirmeliyiz. Bu anlamda her sene kazıya yerli yabancı öğrencilerimiz geliyor. Onlara seminerler düzenliyoruz. Her gelen öğrenci, buradan tecrübe kazanarak gitti. Bunun karşılığını da aldık. Zamanında buraya öğrenci olarak gelen ve şimdi meslektaşımız olanlar var. Öğrenciler, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam ederek bizimle çalışıyorlar, bununla gurur duyuyoruz."

"Umarım arkeolojik çalışmalarıma burada devam ederim"

Bern Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Sofia Marks, kazıda Helenistik dönemdeki seramik buluntular üzerine çalıştığını belirtti.

Yüksek lisans tezini Sirkeli Höyüğü'nde tamamladığını ve doktora tez çalışmasına da burada devam ettiğini dile getiren Marks, "Çocukluğumdan beri arkeolojiye ilgi duyuyorum, bu nedenle arkeoloji bölümünü seçtim. Özellikle Helenistik dönem seramikleri ilgimi çekiyor. Ben ilk kazı çalışmama 2019'da Sirkeli Höyüğü'ndeki 'D' açmasında başladım ve bu açmada küçük bir parça buldum, çok heyecanlıydı. Daha sonra 'C' açmasındaki çalışmalarımda Helenistik döneme ait seramikler üzerine çalıştım. Umarım, iki yıl içerisinde doktoramı tamamlarım ve arkeolojik çalışmalarıma burada devam ederim." diye konuştu.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Sirkeli Höyüğü'nde çalışmalara katılan Seda Aknır da bölgede 6 yıldır kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasına destek verdiğini ifade etti.

Yüksek lisans eğitimine başlayacağını ve tez konusu olarak Sirkeli Höyüğü'ndeki seramikleri çalışacağını dile getiren Aknır, şunları kaydetti:

"Üniversitedeki derslerde arkeolojinin teoriğini öğreniyorsunuz ancak bunu pratiğe dökmediğiniz için eksik kalıyorsunuz. Buraya geldiğimde arazi çalışmaları, çizim yapma ve seramikleri tarihlendirme gibi birçok alanda arkeolojiyi tanıma fırsatı buldum. Bunların hepsi bana bir tecrübe kattı. Tecrübelenmeye de devam ediyorum. Bu sene yüksek lisansa başlayacağım ve çalışmalarımı Sirkeli Höyüğü'ndeki seramik buluntular üzerine yürütmeyi hedefliyorum."

Etiketler : Ceyhan ilçesi Sirkeli Höyüğü İsviçre Almanya ve İtalya
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