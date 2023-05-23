"Sirena" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 181 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 641 yolcu ve 385 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Sirena", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.