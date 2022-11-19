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19 Kasım 2022 Cumartesi 14:43:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 14:43:00

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi

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Siirt'te bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Ahmet Bikiç, “4 gün süren film festivali hızlı geçti. Çok keyifli anlar yaşadık.” dedi.

Siirt'te bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreni Siirt Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Ahmet Bikiç, "4 gün süren film festivali hızlı geçti. Çok keyifli anlar yaşadık. Film gösterimleri, söyleşiler ve inanılmaz katılımlar oldu. Açılışı çok güzel bir tiyatroyla yaptık. Şimdi de ödüllerimizi vereceğiz. 4 gündür yaklaşık 30 film seyirciyle buluştu. Şimdi ilk beşe ödüllerimizi vereceğiz." dedi.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda ise şunları söyledi: "5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında Siirt'teyiz. Güzel bir program gerçekleştirmeyi umuyorduk. Aslında bu ummanın bir kısmını gerçekleştirdik. Açılışta çok güzel bir katılım oldu. Altan Erkekli ve Veysel Diker'in Şifa Niyetine oyunuyla. Atölyeler ve söyleşiler çok güzel katılımlarla gerçekleşti. Bu sene üniversitedeki etki ve destek için Mahir Hoca'ya çok teşekkür ederim. Onun haricinde buraya gelen yönetmenler, yapımcılar burayı çekim alanı olarak gezmek hususunda gayet ciddilerdi. Bunlar da bizim Siirt için kazanımlarımız.

Gelecek yılın festivali için şimdiden başladıklarını belirten Mayda, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Burada ilerdeki süreçte festivali daha nasıl Siirtlileştiririz? Siirt kısmını daha fazla festivalleştiririz kısmını büyük oranda gerçekleştirmek için hem gerekli kurullardan hem insanlardan, vatandaştan, halkımızdan fikirler alamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki sene çok daha güzel bir festival için şimdiden başladık. Kapanış törenimiz İmera konseriyle bitmek üzereydi ama acı bir ölüm haberiyle konseri gerçekleştiremedik. O açıdan da önümüzdeki sene bunu inşallah misliyle, vatandaşların gönlüne su serpecek şekilde yapacağız."

Festivalde ödül alan filmler şöyle:

Birincilik ödülü: Dur Bak Dinle Geç – Yönetmen – Muhammed Günaydın

İkincilik ödülü: Lack – Yönetmen – Ramin Farzaneh, Parisa Sadaei Azar

Üçüncülük ödülü: Hırsız – Yönetmen – Sedat Kahraman

Jüri özel ödülü: Kennedy'nin Doğuşu – Yönetmen Gülben Arıcı

İbrahim Hakkı özel ödülü: Salto Mortale – Yönetmen – Nihat Vuran

Etiketler : siirt uluslararası kısa film festivali ödül töreni festival
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