"Siirt kuru ekmeği" coğrafi işaretle tescillendi
Kaynak: AA
"Siirt kuru ekmeği"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Kasım 2021'de Türk Patent Enstitüsüne "Siirt kuru ekmeği"nin tescili için yapılan başvurunun onaylandığı belirtildi.
Açıklamada, "Siirt kuru ekmeği"nin kentin coğrafi işaret alan 7. ürünü olduğu ifade edildi.
- Cem Karaca'nın hayatını ele alacak filmin çekimlerine eylülde başlanacak
- "Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri Anıt Park Meydanı'nda devam ediyor
- Ünlü rock müzisyeni Erkin Koray'ı, 82 yaşında kaybettik
- Cayman Adalarındaki Lüks mega yat Bodrum'da demirledi
- "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor
- "Siirt kuru ekmeği" coğrafi işaretle tescillendi