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08 Ağustos 2023 Salı 10:55:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 10:55:00

"Siirt kuru ekmeği" coğrafi işaretle tescillendi

Kaynak: AA

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"Siirt kuru ekmeği"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Kasım 2021'de Türk Patent Enstitüsüne "Siirt kuru ekmeği"nin tescili için yapılan başvurunun onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Siirt kuru ekmeği"nin kentin coğrafi işaret alan 7. ürünü olduğu ifade edildi.

Etiketler : Siirt kuru ekmeği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türk Patent Enstitüsü
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