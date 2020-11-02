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02 Kasım 2020 Pazartesi 16:52:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:18:00

'Sihirli Annem'in Betüş'ünü Güldür Güldür Show'un Açelya Topaloğlu'su canlandıracak

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Değişen kadrosuyla yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'in Betüş'ünü canlandıracak kişi belli oldu. İnci Türkay'ın daha önce oynadığı karaktere Açelya Topaloğlu hayat verecek.

Acun Ilıcalı’nın Exxen adlı dijital platform için çekeceği 'Sihirli Annem' dizisinin hazırlıkları tam gaz sürüyor. 2021’in başlarında yayında olqması planlanan 10'ar bölümden oluşacak iki sezonluk projenin kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Dizinin daha önce İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş rolüne hayat verecek oyuncu da belli oldu.

CAST ÇALIŞMALARI DEVAM

Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu fenomen dizinin yeni Betüş'ü oldu. Daha önce dizide Dudu karakterini Nergis Kumbasar, Perihan karakterini Lale Başar’ın canlandıracağı ortaya çıkmıştı. Ekip, cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından sete çıkacak.

Etiketler : Sihirli Annem Betüş Açelya Topaloğlu fenomen dizi Acun Ilıcalı Exxen
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