Acun Ilıcalı’nın Exxen adlı dijital platform için çekeceği 'Sihirli Annem' dizisinin hazırlıkları tam gaz sürüyor. 2021’in başlarında yayında olqması planlanan 10'ar bölümden oluşacak iki sezonluk projenin kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Dizinin daha önce İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş rolüne hayat verecek oyuncu da belli oldu.



CAST ÇALIŞMALARI DEVAM

Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu fenomen dizinin yeni Betüş'ü oldu. Daha önce dizide Dudu karakterini Nergis Kumbasar, Perihan karakterini Lale Başar’ın canlandıracağı ortaya çıkmıştı. Ekip, cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından sete çıkacak.

