Seyit Onbaşı'nın topraklarında…

Eğridir-doğrudur bilemem ancak Balıkesir'den yola çıkıp hat boyunca Batı'ya doğru ilerlediğinizde havadaki oksijenin arttığını zaten hissediyorsunuz.

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran'a girerken zümrüt yeşili zeytin ağaçları karşılıyor sizi. Berrak, ılıman, tertemiz bir hava... AVM'nin olmadığı nadir ilçelerden...

Böyle yerlere gittiğimde 'Buradaki hayatsa, beton çölüne dönen büyük şehirlerde yaşadığımız ne' diye hayıflanmaktan kendimi alamıyorum çoğu zaman.

Suçıktı Şiir Akşamları'ndan bahsetmek istiyorum, ancak, gezimizin son durağı olan Havran'da Seyit Onbaşı adına yapılan müze ve anıt mezar, restore edilip turizme kazandırılan konaklar (Havran Kent Müzesi) ve ilçenin sakin hayatı öylesine etkiliyor ki...

Havran Belediye Başkanı Sayın Emin Ersoy'un dediği gibi zeytine ve yeşile sevdalı bu coğrafyanın insanı aynı zamanda zeytin çiçeği kadar hassas, zeytin ağacı kadar köklü ve kuvvetlidir, yüreklidir...

İlçenin meşhur sakinlerinden ‹Havranlı Kadir Emmi'nin demesiyle Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirenlerden Seyit Onbaşı, Havran'ın ekmeği ve suyuyla büyüdüğü için böylesine güçlü ve imanlıydı...

Bir başyapıt olan 'Beş Şehir' adlı anıt eserin yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre 'Şehir, bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir hayattır.'

Zannediyorum bu terbiye ve müşterek hayat biçimini Anadolu şehirlerinde (hala) bulmak mümkün; Havranlı Kadir Emmi, bunun canlı timsali...

Havran'ın maşallahı var deyip, başa, Balıkesir Büyükşehir ve Dursunbey ilçe belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Suçıktı Şiir Akşamları'na dönecek olursak...

İki yıldır salgın nedeniyle yapılamıyordu bu etkinlik...

Belli ki şairlerimiz birbirini özlemiş. Türkiye'nin dört bir yanından Suçıktı'ya gelen şairler (Hüseyin Akın, Hüseyin Atlansoy, Hüseyin Bektaş, İhsan Deniz, Mehmet Narlı, Zeynep Arkan, Ömer Yalçınova gibi pek çok isim...) iki gün boyunca şiir konuşup, şiirler okudu...

Bosna Hersek'in milli şairi, yazar ve düşünce adamı, aynı zamanda devlet başkanı Aliya İzzetbegoviç'in mücadele ve çalışma arkadaşı Cemalettin Latiç etkinliklerin ‹onur konuğu'ydu.

Değerli şair Ali Sali'nin sanat yönetmenliğinde gerçekleşen Suçıktı'da şiir ve şehir kültürü üzerine konuşmalar da yapıldı.

Sultanbeyli Belediyesi Kültür Müdürü refikimiz Mehmet Mazak'ın şu cümlesini not almışım: "Eğer bir şehirde sanat, edebiyat, kültür ve bunu icra eden aktörler, yazan, geleceğe taşıyan kişiler yoksa, o şehir şehir kimliği kazanamaz."

Balıkesir'in 'şehir kimliği'nde önemli yer tutacak olan bir haberim daha var: 100 bin kitaplık devasa bir kütüphane haberi...

Kültür dünyamızın mümtaz şahsiyetlerinden Ahmet Kot'un bir ömür boyunca biriktirdiği 100 bin civarında kitap, bundan böyle yeni yuvasında; Balıkesir Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı'nda...

Resmi açılışı henüz yapılmadan önce gezme fırsatı bulduğumuz kütüphane son derece özgün bir içeriği sahip.

Tarihin başlangıcından bugüne düşünce, kültür, siyaset, ekonomi, sanat ve felsefeye dair insanlığın birikiminin bir özeti var bu kitapların dünyasında...

Kütüphane, Balıkesir'e hakim bir tepede, enfes bir manzaraya sahip.

Yan yana konulduğunda raf uzunluğu 3,5 kilometreyi bulan bu kütüphanede en dikkat çekici köşelerden biri de 'Binbir Gece Masalları'nın farklı ülke ve dillerde yapılmış pek çok baskısının bulunduğu özel oda...

Adeta bir masal odası gibi...

Şiirin, kitapların, güzel insanların bereketlendirdiği üç gün geçirdik Balıkesir›de...

BEDİR ACAR