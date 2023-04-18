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18 Nisan 2023 Salı 16:55:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 16:55:00

Seyirci aksiyona doyacak

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'İntikam Oyunları' filminin galası Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapıldı.

Turgay Tanülkü, Wilma Elles, Barış Küçükgüler ve Selahattin Taşdöğen'in başrollerini paylaştığı 'İntikam Oyunları' filminin galası Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapıldı. Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı geceye ünlü isimler akın etti. Gösterim öncesi kamera karşısına geçen oyuncular, ''İzlenmeye değer çok güzel bir film oldu. Seyirci aksiyona doyacak. Herkesi sinemalara bekliyoruz' ifadelerini kullandı. Filmin hikayesini ve yapımcılığını üstlenen Zeki Sincar, ''Sinemaların bitmemesi için sona ermemesi için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Etiketler : intikam oyunları film gala
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