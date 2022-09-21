Sevgiler, Genç ve Başarılı Kitap Yazarı Aykut Demirel: “27” adlı kitabım beyazperdeye taşınıyor!

Aykut Demirel'in 2 yılda kaleme aldığı ve çıktığı andan itibaren çok satanlar listesine giren kitabı "27" edebiyat tutkunlarının yanı sıra yapımcıların da dikkatini çekmeyi başardı. İlk kitabında bu başarıyı elde etmenin oldukça gurur verici olduğunu dile getiren Demirel, şu sıralar tüm yapımcıların gözdesi. Varoluşçuluk, hiçlik ve çoklu evren teorisini merkeze alan, sefil bir yaşamdan, birçok alternatif zamana ve farklı hayatlara açılan bir öykü etrafında şekillenen kitabın gördüğü ilgi üzerine yapımcılar Demirel'in kapısını çalmaya başladı.

"Film 2023'ün ilk aylarında sete başlaması planlanıyor."

Hikâyeyi filme uyarlamak isteyen yapımcılarla görüşmeleri devam eden Aykut Demirel, "27'yi kaleme alırken bir gün filme çekilmesini de hayal ediyordum. Süreç benim beklediğimden de hızlı gelişecek gibi görünüyor. Senaryoyu Özgür Kılıçlar yazmaya başladı. Ortak çalışma sonucu iyi bir senaryo ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Platform ve yapım şirketi konusunu netleştirirsek 2023'ün ilk aylarında sete çıkmayı planlıyoruz. Acele etmek istemiyorum. Çünkü kitabı yazma sürecim 2 yılı buldu. Her şey içime sindikten sonra kitabı raflarda gördük. Aynı şekilde bu senaryonun da içime sinmesini istiyorum. Aynı zamanda süreci yayıncımla birlikte yürütüyoruz" dedi.

"Benzeri olmayan bir kurguyla seyirci karşısına çıkacak."

Aykut Demirel film projesinin dijital bir platformda yayınlanmasına daha sıcak baktığını söyledi: "Dijital platformlar yarattığınız dünyayı gerçeğe dönüştürmek için daha geniş imkânlar sunuyor. Özgür bir şekilde ve kalıplara bağlı kalmadan hikayemizi filme çekeceğimizi düşünüyorum. Türkiye sinema sektörünü daha önce benzerine pek rastlanmamış bir kurguyla tanıştırmanın, bu sayede sinema alanında yeni bir dal, yeni bir parametre oluşturmanın hayalini kuruyorum. Bu nedenle dijital platformlara yönelik tekliflere daha sıcak bakıyorum. Çünkü bu platformlarda baskı yok, özgürlük var. Bizlerde bu özgürlüğün peşinden gitmeye devam edeceğiz."