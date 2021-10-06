Serkan Aslan Şiirleri Artık İngiltere ve Almanya'da

Daha önce de gala gecesinde Serkan Aslan şiir dinletisi ile pek çok kişiyi kendine hayran bırakan ve dinleyenleri mest eden, herkes tarafından büyük beğeni toplayan şiirleri geceye damga vurdu. Serkan Aslan şiirlerinin bu kadar üne sahip olması konusunda yorum yaparken bir başka müjdeyi de sevenlerine ve kendisini takip edenlere duyurmuş oldu.

Serkan Aslan, "Şiir yazmak benim için ilk başlarda bir hobi olmuştu. Daha sonra fark ettim ki şiir aslında benim için bir yaşam tarzı. Hayatımda şiir olmadan yaşayamam diyebilirim. Almanya ve İngiltere'de şiirlerimin basılıp kitap haline gelmesi beni çok gururlandırdı. Benim için büyük bir başarı diyebilirim. Şu an da başka bir proje üzerine de çalışıyoruz. 2022 yılının ilk aylarında çıkaracağım bir şiir kitabımın da müjdesini vermek isterim. Yaklaşık olarak 300 adet şiirimin bulunduğu kitabım benim için çok değerli. Umarım okuyucularımda şiirlerimden bir şeyler bulabilir ve beğenerek okurlar tüm şiirleri." Diyerek şiir kitabı çıkaracağının müjdesini veren Serkan Aslan şiir sevenleri meraklandırdı.