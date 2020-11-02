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02 Kasım 2020 Pazartesi 16:48:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:09:00

Serhat Teoman'ın yeni dizisi belli oldu... Menajerimi Ara'da dengeler değişecek

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‘Menajerimi Ara' dizisinin kadrosuna katılan Serhat Teoman, canlandıracağı karakterle de hikayenin heyecanını artıracak.

‘Menajerimi Ara’ dizisine dahil olan Serhat Teoman, geçmişte ‘Ego Ajans’ta menajer olarak çalışan, sonrasında uzun yıllar Amerika’da yaşayan ‘Serkan’ın yıllar sonra eski arkadaşlarını ziyarete gelmesi ajanstaki dengeleri değiştirecek.

Etiketler : Serhat Teoman Menajerimi Ara dizi Ego Ajans
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