Serdar Özen; “Dünya Türk Organizatörlerin Peşinde”

Dünya'nın gözü Türkiye'nin üzerinde diyebiliriz. Başta Orta Doğu (Lübnan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Dubai, Fas, ve Avrupa) olmak üzere, Avrupa ve Hindistan'ın önemli aileleri tarafından tercih ediliyor. Kendi yerel düğünlerinin ihtişamıyla dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyorlar. Eskiden İtalya'da, Paris'te evlenmek modayken, son yıllarda ünlü devlet bürokratlardan, sanatçılara kadar yurt dışından birçok kişi çocuklarının düğün organizasyonu için İstanbul'u tercih ediyor. Bu yılın trendi sorusuna gelince açıkçası bir düğün organizasyonunun trendi sahibi olduğu kişinin özgünlüğünden doğar. Trendden ziyade bir davetin tarzı olmak zorunda; kişisel ve özel tasarım olabilmesi için. Ancak Türkiye'de 2022 sezonu arap düğünleri hızla devam ettiğinden en çok tercih edilen tasarımların, kristal taşlı şamdanlar, avizeler, altın sırmalı suplalar ve aksesuarları yoğun kullanılıyor. Ve tabii çiftler iyi bir proje istiyorlarsa düğünden 6 ya da 8 ay önce hazırlıklara başlamaları gerekiyor. Biz bu süreçte bir alan keşfi, bir demo ve bir de koordinasyon olmak üzere üç ciddi toplantı gerçekleştiriyoruz. Çiftin nasıl bir tarzı olduğunu ve düğünün akışını belirliyoruz"