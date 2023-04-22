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22 Nisan 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 11:00:00

Selimiye Camisi'nin güçlendirilen ana kubbesinde kurşun örtü çalışmasına geçildi

Kaynak: AA

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Edirne'de Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin restorasyonu devam ediyor.

Caminin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan ve yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı yapılıyor.

Restorasyon ekipleri, eserin her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında önceki işlemlerden kalan çimento uygulamalar temizleniyor, caminin her alanı elden geçiriliyor.

Kubbeden minarelere, revaklı avlu döşemesinden çinilere, şadırvandan bahçe duvarına her alanda restorasyon çalışmaları sürüyor.

ANA KUBBE GÜÇLENDİ, KURŞUNLA KAPLANIYOR

Ana kubbe güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları ile avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı. Ana kubbe güçlendirmesinin tamamlanmasının ardından kurşun kaplama işlemine geçildi.

Üzeri brandayla kaplı kubbede olası yağışlar nedeniyle çok titiz çalışıldı. Kubbeye su değmemesi amacıyla hava durumu raporları doğrultusunda program yapıldı. Zaman zaman sağanaklar nedeniyle çalışmalar kısa süreli durdu.

Yüzde 90'ı tamamlanan ana kubbe kurşun kaplama işinin gelecek hafta tamamlanması öngörülüyor.

Camide diğer alanlarda da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

RESTORASYON KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Çalışmalarla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

Bütün yer döşemeleri sökülerek özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmasında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen, kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, çalışmalar sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.

Hazire ve türbe de bu onarım kapsamında ele alınacak.

Etiketler : edirne mimar sinan ustalık eserdi selimiye camii ana kubbe restorasyon
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