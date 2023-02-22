VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Münih Güvenlik Konferansı izlenimler
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi
Yaşanan acı inanılmaz boyutlarda!
ICYF, geleceğin liderlerini dünyanın önde gelen liderleriyle bir araya getiriyor
Başkan Erdoğan'dan Aleyna Ölmez'e ziyaret
"Deprem kendi ülkemizde olmuş gibi harekete geçtik"
Akşener de kentsel dönüşüm karşıtı çıktı! Böyle engel oldu
Evim Yuvan Olsun kampanyasına 4 bin 191 başvuru
Bakan Koca'dan şebeke suyu uyarısı
Hatay'da 'buharlı' görüntüsüyle hafızalara kazındı
Hakan Ülker Kimdir?
Ünlü Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay ‘'İnsülin dirençli bireylerin diyetleri süresince komplikasyonların ...
Uğur Turan; Sağlık Turizmi eşittir güven
"Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik"
"Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa ne yaparsınız?" sorusuna çok net yanıt
Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Hasar tespitleri nasıl yapılıyor?
Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var mı?
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yeni hayatı da enkaza gömüldü
"Sıradaki depremler artçı olur"
Deprem bölgesi için eleman aranıyor
Afetin genç neferleri
22 Şubat 2023 Çarşamba 15:25:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 15:25:00

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserlerin restorasyonu tamamlandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, restorasyonu tamamlanan eserlerden boğa figürininin görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Şanlıurfa Arkeoloji Müzesindeki eserlerin restorasyonunun tamamlandığını belirten Coşkun, "Onlardan biri 1983 yılında Lidar Höyük'te bulunan 10 santimetre uzunluğundaki pişmiş toprak boğa figürini. Müzedeki arkadaşlarımıza ve restoratörlerimize kalpten teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yahya Coşkun Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür boğa figüri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX