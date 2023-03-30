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30 Mart 2023 Perşembe 17:05:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 17:05:00

Sanatseverleri buluşturacak

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'Konuşan Yazılar' sergisi açıldı.

Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan 'Konuşan Yazılar' sergisi açıldı. Seçki bu yıl Ramazan ayında Yıldız Holding'in Çamlıca'daki Sergi Salonu'nda ziyarete açık olacak. Sergide Bakkal Arif Efendi, Mehmet Nuri Sivas Efendi, Mahmut Celalettin Efendi ve pek çok hat sanatçısının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Sergideki birbirinden kıymetli eserler, geçmişte de büyük acılarla yoğrulan bu toprakların, inanç, sabır ve dayanışma geleneğine dair hepimize çok değerli ipuçları sunuyor" dedi.

Etiketler : konuşan yazılar sergi sanat

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