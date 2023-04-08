Sanatsal cazibe merkezi olacak tarihi Alsancak Tekel Fabrikası 29 Nisan'da açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un tarihi yapıda yaptığı incelemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.



Paylaşımda, "Bakanımız Ersoy, restorasyon ve renovasyon çalışmaları devam eden tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak tarihi yapının 29 Nisan'da açılacağının müjdesini verdi." ifadelerine yer verildi.

Tarihî Alsancak Tekel Fabrikası'nda devam eden restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarında incelemelerde bulunduk.



İzmir'de kültür ve sanatın yeni cazibe merkezi olacak olan tarihî fabrikada artık sona geldik.



29 Nisan'da buluşmak üzere. pic.twitter.com/yu0OqNk5Cr — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 8, 2023

Fabrikanın kültür ve sanat için dönüştürülmesi ve kente kazandırılması için başlatılan çalışma kapsamında, mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla, İzmirlileri buluşturan bir mekan haline gelmesi hedefleniyor.