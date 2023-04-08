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08 Nisan 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 15:00:00

Sanatsal cazibe merkezi olacak tarihi Alsancak Tekel Fabrikası 29 Nisan'da açılacak

Kaynak: AA

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İzmir'i sanatsal bir cazibe merkezine dönüştürmesi beklenen tarihi Alsancak Tekel Fabrikası, restorasyon çalışmalarının ardından 29 Nisan'da hizmete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un tarihi yapıda yaptığı incelemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Bakanımız Ersoy, restorasyon ve renovasyon çalışmaları devam eden tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak tarihi yapının 29 Nisan'da açılacağının müjdesini verdi." ifadelerine yer verildi.

Fabrikanın kültür ve sanat için dönüştürülmesi ve kente kazandırılması için başlatılan çalışma kapsamında, mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla, İzmirlileri buluşturan bir mekan haline gelmesi hedefleniyor.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı cazibe merkezi kültür sanat alsancak tekel fabrikası

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