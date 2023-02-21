Ünlü ressamlar, depremzedeler için 'Sanat Can'dır. Sanatın Gücü Yaşatır' adı altında bağış müzayedesi gerçekleştirecek. 23 Şubat'ta Nişantaşı'ndaki Nişart Sanat Galerisi'nde düzenlenecek olan müzayededen elde edilen gelir AHBAP ve AFAD üzerinden depremzedelere aktarılacak. Proje hakkında konuşan ressam Nilüfer Şasev Özbek, ''Ülke olarak şimdilerde inanılmaz sıkıntılar yaşıyoruz. Biz sanatçılar da 'Biz neden duralım' diye düşünüp Mehmet Aydoğan ile böyle bir projeyi başlattık. Sanat aşığı tüm sanatseverleri bekliyoruz'' dedi.