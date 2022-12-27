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27 Aralık 2022 Salı 17:01:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 17:01:00

Sadrettin Köseoğlu başarısını aldığı ödülle perçinledi

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10.'uncusu düzenlenen Mood Ödülleri görkemli bir törenle gerçekleşti.

Bu yıl 10.'uncusu düzenlenen Mood Ödülleri görkemli bir törenle gerçekleşti. Büyük Çamlıca Balcoon Bosphorus'ta düzenlenen ödül töreninde dünyaca ünlü sanatçı Ana Shine, Wilma Elles, Atiye, Aydilge, Murat Serezli, İlyas Salman, Selahattin Taşdöğen, Uğur Aslan, Zahide Yetiş, Sakiler grubu gibi ünlü sanatçılar ödüllerini alırken Sadrettin Köseoğlu'da yılın en başarılı iş insanı ödülüne layık görüldü.

Sadrettin Köseoğlu ödül töreninde yaptığı kısa açıklamada " İş dünyasına 2012 yılında büyük zorluklarla atılarak ASOTO EKSPERTİZ şirketini kurdum. Bugün 35 şubemizle halkımıza başarıyla hizmet vermekteyiz ve bu hizmetimizi en üst düzeyde vermeye devam ediyoruz." diyerek duygularını dile getirdi.

Etiketler : mood ödülleri sadrettin köseoğlu ödül töreni
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