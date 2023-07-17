VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Polonya'yı 3-0 mağ...
MKK, ilk yarı panoramasını paylaştı
Fanatik Yahudilerden ırkçı saldırı
Avrupa sıcaktan kavruluyor
Uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı
Ankara'da yatak fabrikası yandı
17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:51:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:51:00

Roma'nın simge yapılarından Kolezyum kısa süre içinde üçüncü kez tahrip edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü tarihi yapılarından Kolezyum, birkaç hafta içinde üçüncü kez tahrip edildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Jandarması (Carabinieri), dün 17 yaşındaki bir Alman öğrenciyi yanında öğretmeniyle gezerken Kolzeyum'un zemin katındaki duvara bir şeyler kazırken yakalandı.

Tarihi yapıya bir diğer zarar verme girişimi ise geçen cuma yaşandı. Ailesiyle tatile gelen 17 yaşındaki İsviçreli bir öğrenci, Kolezyum'un duvarına isminin baş harfini kazırken bir turist rehberi tarafından videoya alındı. Rehberin, Kolezyum'a zarar veren genç kızı yetkililere bildirdiği kaydedildi.

Olay anına ilişkin videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine pek çok kullanıcı da Kolezyum'u tahrip eden kıza tepki gösterdi.

Kolezyum'a zarar veren her iki turistin de 15 biner avro para cezası ve 5'er yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Asıl adı "Flavian Amfiteatr" olan yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum, 23 Haziran'da da İngiltere'de yaşayan Bulgar asıllı bir kişi tarafından tahrip edilmişti. Adının Ivan olduğu belirtilen kişi, Kolezyum'un duvarına "Ivan + Hayler 23/6/23" yazdığı videonun sosyal medyada infiale yol açması üzerine Roma Belediyesine özür mektubu göndermişti.

Etiketler : ROMA KOLEZYUM TAHRİBAT
Çocuklarıyla sürpriz düet

Çocuklarıyla sürpriz düet
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi
Tatilde ayağını burktu

Tatilde ayağını burktu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX