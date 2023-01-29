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29 Ocak 2023 Pazar 13:40:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 13:40:00

Roma dönemine ait "Antakya Lahdi" müzede özel alanda sergileniyor

Kaynak: AA

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Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 26 lahitten biri olan Antakya Lahdi'nin üzerindeki işlemelerde, Pan ve Satyr kabartmaları, aslan-boğa mücadelesi ile Eros ve leoparların oyunu yer alıyor.

Temel kazısı sırasında 1993 yılında bulunan, Milattan Sonra 3. yüzyıla ait Antakya Lahdi, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde oluşturulan özel alanda sergileniyor.

Üzerinde Pan ve Satyr kabartmalarının yanı sıra aslan-boğa mücadelesi ve Eros ile leoparların oyununun işlendiği eser, müzede sergilenen 26 lahit arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasındaki Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ölülerin muhafazası amacıyla taş ve mermer gibi çeşitli madenler oyularak yapılan lahitler için Nekropol Salonu bulunuyor.

Nekropol Salonu içerisinde 2,47 metre uzunluğu, 1,22 metre genişliği ve 2,46 metre yüksekliğinin yanı sıra işçiliğiyle dikkati çeken Roma Dönemi'ne ait Antakya Lahdi için müzede özel bir oda yer alıyor.

Müzeyi ziyaret edenler, oluşturulan özel odada, Antakya Lahdi'ni ve içerisinden çıkarılan 3 sikke, çeşitli gömü hediyeleriyle bir erkek, 2 kadına ait iskeletleri de görebiliyor.

"ÜZERİNDE ÇOK GÜZEL BEZEMELER VAR"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, müzede 26 farklı güzellikte lahidin yer aldığını, bunlardan en önemlisinin Antakya Lahdi olduğunu söyledi.

Antakya Lahdi'nin, dünyada sayılı lahitler arasında yer aldığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Hatay Arkeoloji Müzesi içinde çok sayıda ünik eseri barındırıyor. Özellikle ziyaretçilerimiz Kral Şuppiluliuma heykeli, İskelet mozaiği, Okyanus mozaiği ve Antakya Lahdi'ni görmek için müzemizi çok yoğun olarak ziyaret ediyor. Antakya Lahdi, 1993 yılında Antakya'da bulunmuştur. Lahidin en önemli özelliği bugüne kadar hiç soyulmamış olmasıdır. Lahit, Afyonkarahisar'ın Şuhut bölgesindeki mermerden özel yapılmış. Üzerinde çok güzel bezemeler var. Kapaklı ve sütunlu bir lahittir. İçerisinde 3 iskelet, 3 altın sikke ve ölü hediyeleri bulundu. O dönemde yaşamış çok önemli bir yönetici veya zengin bir tüccara ait mezar olduğunu düşünüyoruz. Antakya Lahdi ziyaretçilerimizin çok fazla ilgisini çekiyor."

"ANTAKYA LAHDİ MÜKEMMEL VE TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

Ziyaretçilerden Abuzer Baydeniz de İstanbul'dan geldiğini ve müzeyi çok beğendiğini kaydetti.

Müzede en çok ilgisini çekenin de Antakya Lahdi olduğunu anlatan Baydeniz, "Antakya Lahdi mükemmel ve tarif etmek çok zor. İşçiliği çok iyi ve ince detayları var. Benzeri olduğunu düşünmüyorum. Beni çok etkiledi." dedi.

Müzeyi gezen Hüseyin Şanverdi de Nekropol Salonu'nda özel alanda sergilenen lahdin çok farklı ve büyüleyici olduğunu aktardı.

Etiketler : hatay arkeoloji müzesi antakya lahdi kabartma
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