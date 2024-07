Rezonans Kanunu mu heves soygunu mu?

Herkes o kitabı konuşuyor. Pierre Franckh, "Rezonans Kanunu" kitabıyla "istediğin her şeyi gerçekleştirebilirsin" oltasına balık olmaya teşne milyonları peşine taktı, sürüklüyor. Yazar "kimsenin bilmediği sırları" açıklıyor. Özetle "Dünya'daki her şeyin titreşime sahip olduğunu, bu titreşimlerin frekansları bulunduğunu" ileri sürüyor. İnsan ulaşmak istediği her neyse onunla aynı frekansta titreşmeliymiş. Solcuların "Direne, direne kazanacağız" sloganını hatırlatıyor: "Titreşe, titreşe hedeflerimize ulaşacağız"...



KİMSENİN BİLMEDİĞİ SIRLAR!

Pierre Franckh kimsenin bilmediği sırları açıklıyormuş. Herkes aramış ama o bulmuş! Sadece 4 ay inzivaya çekilmiş. Teknolojiden uzaklaşmış. İç sesini dinlemiş. Sonra başlamış yazmaya... Kitaplar, seminerler, konferanslar, videolar... Nasıl olsa kolay yoldan zengin olmak, aşkı bulmak, şöhrete ulaşmak, sağlığa kavuşmak istemeyen yok. Yani müşteri çok... Daha kolay bir yöntem ortaya çıkıncaya kadar gelsin paralar.

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE DNA DEĞİŞTİRMEK!

Kitabın ortaya koyduğu iddialar Saddam Hüseyin'in Enformasyon Bakanı Es-Sahaf'ınkilerle yarışır. Kitabı okuyunca kalbimizin arzularıyla enerjik bir uyuma geçebiliyoruz. Hem de etkili ve eğlenceli yöntemlerle... Hatta düşünce gücümüzle DNA'larımızı bile değiştirmemiz mümkün! Kuantum sıçraması mı? Çocuk oyuncağı!

KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ

Dijital video paylaşım platformları "Hap yap para kap" içerikleriyle doldu, taştı. Mobil telefonumuzu her açtığımızda karşımıza yeni bir "Kuantum düşünce tekniği ustası" çıkıyor. Başlıklar öyle çekici ki, izlememek mümkün değil! "Sadece 5 dakikada parayı kendine çek. Düşünce gücüyle 20 kilo ver. Ruh eşini hemen bul. Herkes seni sevsin"... Umut sömürüsü sermaye, merdiven altı "Yaşam Koçluğu" meslek haline gelmiş durumda. Ortada tek bir gerçek var: Milyonlarca kez izlenen videolardan elde edilen reklam paylaşım gelirleri...

YAKALA TİTREŞİMİ GÖR ETKİLEŞİMİ!

İnsan yaratılışı gereği inanmak istiyor. Gerçeğini bulamazsa sahtesine yöneliyor. Yani ortada bir talep var. Piyasa kuralıdır. Talep varsa arz oluşur. Maddi ihtiyaçlar sonlu ve sınırlıdır. Acıkınca yersin, doyarsın. Ama manevi ihtiyaçlar sonsuz ve sınırsızdır. Karşılandıkça daha da artar. Çünkü iyinin de iyisi vardır. Hak Peygamberler vasıtası ile insanlığa ulaştırılan temel tavsiyeler uygulanmıyor diye ihtiyaç ortadan kalmıyor ki! İyilik, doğruluk, adalet, barış, sevgi, saygı, paylaşmak... İnsan, yaratılış kodlarındaki bu gerçeklere karşılık bulmaktan vazgeçmeyeceğine göre... Ya gerçek manevi gelişim yolları açılacak ya da sahte inanışlar ortalıkta dolaşmaya devam edecek.

DİN ALERJİSİNE KARŞI Çİ ENERJİSİ!

Milyon tane sebebi var. Tarihçesine, felsefesine girersek çıkamayız. Ne zaman yeter, ne sayfa... Ama "Sistematik din karşıtlığı" ile vardığımız yeri görelim. Kendisine "Dinci, gerici, yobaz" denmesinden endişe eden ama manevi ihtiyaçlarının baskısı altında bunalan birey "Çi enerjisi, Çekim Yasası, Hermetik Felsefe, Sipritüel Uyanış, Manifestleme Tekniği, Kozmik Bilinç, Holistik Yöntem, Ying Yang Dengesi, Kelebek Etkisi, Karma Düşüncesi, Nefes Mucizesi" ile tatmin yolu arıyor. Hikâye hep aynı. Ne düşünürsen o olur. Ne istersen onu çekersin. Olumlu düşün olumlu tezahür etsin. Frekansını yükselt her şeyi yönet. Her gün yeni bir videoda aynı teraneler, çevir kazı yanmasın!